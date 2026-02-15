2.550 visitantes confirman el tirón del Salón de la Miel en Valladolid y afianzan febrero como ‘Mes de la Miel’
El Edificio La Granja, en Villa del Prado, vuelve a ser punto de encuentro del sector apícola con 12 expositores, catas, showcooking y actividades familiares.
Más información: Abre en Valladolid el Salón de la Miel: bebidas y productos de la colmena de apicultores locales endulzan el fin de semana
El Edificio La Granja, en Villa del Prado, ha vivido este fin de semana ese ambiente reconocible de feria que funciona: gente entrando y saliendo, conversaciones delante de los puestos, cucharillas de cata en mano y la pregunta que se repite una y otra vez, casi siempre con sonrisa: “¿Esta de qué flor es?”.
En total, el III Salón de la Miel de Alimentos de Valladolid ha cerrado con 2.550 visitantes, sumando el sábado y la mañana de este domingo.
La cita ha vuelto a unir dos planos que se entienden bien: el producto y la historia que lo sostiene. Por un lado, el escaparate para productores y mieleros de la provincia; por otro, la parte divulgativa que explica el trabajo detrás de cada tarro y el papel de la apicultura en el medio rural.
En esta edición participaron 12 expositores, con presencia de productores de miel de Valladolid, la Asociación Vallisoletana de Apicultores (A.V.A.) y la propuesta artesanal Hidromiel Beekinga. Cada puesto era, en realidad, una conversación: variedades, cosechas, texturas, cómo cambia una miel de un año a otro y por qué unas cristalizan antes que otras.
El programa de actividades ayudó a que el salón no se quedara solo en un mercado. Hubo talleres, proyecciones y propuestas pensadas para ir con tiempo, sin prisa. Las catas de miel a ciegas se convirtieron en uno de los imanes del fin de semana, igual que el showcooking, y los talleres infantiles de apicultura aportaron esa escena que lo explica todo: niños preguntando, padres escuchando y la sensación de que, si se entiende cómo se produce, se valora de otra manera.
Con este balance, el Salón de la Miel consolida su sitio en el calendario y refuerza la idea de febrero como el ‘Mes de la Miel’ dentro de la marca Alimentos de Valladolid: un encuentro que no solo vende, también cuenta y acerca al público un producto que, cuando es bueno, no necesita demasiadas vueltas.