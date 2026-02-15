Tudela de Duero desaloja la urbanización del camping y ordena a los vecinos que retiren vehículos y enseres

El Ayuntamiento de Tudela de Duero ha activado medidas preventivas ante la previsión de una crecida “histórica” del río Duero en las próximas horas, después de la reunión celebrada por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), en la que se han analizado los datos y escenarios de evolución del caudal.

Según ha trasladado la Confederación Hidrográfica del Duero, existe dificultad para predecir con exactitud el comportamiento del río, aunque las gráficas disponibles apuntan a que el caudal podría situarse en torno a los 700 metros cúbicos por segundo.

De confirmarse esa cifra, el episodio supondría un récord en los últimos 30 años.

Protección Civil vigila la ribera del Duero

Con este escenario encima de la mesa, y siguiendo los protocolos de seguridad, el Consistorio ha anunciado un paquete de medidas inmediatas.

En primer lugar, ha pedido a los vecinos de las zonas bajas del municipio que retiren vehículos y enseres de las áreas susceptibles de inundación para evitar daños y facilitar la actuación de los servicios de emergencia.

Además, como medida de emergencia y prevención, el Ayuntamiento procederá al desalojo de la urbanización del camping, ante la previsión de que pueda verse afectada por las inundaciones.

Las personas afectadas serán trasladadas al Auditorio Municipal Cosme Pérez Juan Rana, que se habilitará como espacio provisional de acogida.

El operativo está coordinado desde el Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León. Desde el Ayuntamiento insisten en que se trata de decisiones adoptadas “por prevención y precaución”, con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de la población.

Ante cualquier incidencia, el Consistorio recomienda contactar con el servicio de emergencias 112.