La crecida pone en jaque a Valladolid: desalojos en Puente Duero y el Esgueva vigilado al minuto en pleno Cecopi

La crecida pone en jaque a Valladolid: desalojos en Puente Duero y el Esgueva vigilado minuto a minuto en pleno Cecopi

Valladolid vive horas de seguimiento extremo a sus ríos. Con el Cecopi reunido y los servicios de emergencia pendientes de cada variación, el río Esgueva se ha convertido este domingo en un termómetro inmediato de la situación: su estado en el puente de Tía Juliana, en la capital, es observado “en este instante”, en pleno desarrollo del operativo de coordinación.

La inquietud no se queda en el casco urbano. Anoche, varias viviendas del barrio vallisoletano de Puente Duero fueron desalojadas por precaución ante la posible crecida del río en las próximas horas.

La medida, preventiva, busca ganar tiempo y evitar situaciones de riesgo si el caudal sigue aumentando.

Puente de Tía Juliana en Valladolid

Según trasladó el Ayuntamiento, la vigilancia se mantiene en la zona a la altura del puente de este núcleo, uno de los puntos más sensibles, con presencia de Bomberos de Valladolid y Policía Municipal.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, se desplazaron hasta Puente Duero para comprobar la situación sobre el terreno y departir con los efectivos movilizados, en una visita que evidencia el nivel de alerta con el que se está trabajando.

El Consistorio informó además de que se facilitaría alojamiento a las personas que lo necesitaran, una cuestión que se gestiona desde la Concejalía de Servicios Sociales. Mientras tanto, el foco permanece puesto en la evolución del caudal y en la respuesta inmediata en los puntos de vigilancia, con Valladolid midiendo el pulso del agua casi al minuto.