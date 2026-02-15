“Estamos con el agua al cuello”: Viana de Cega vuelve a contener el reflujo del Duero

La situación de las crecidas ha vuelto a complicarse en Viana de Cega, donde el nivel del agua ha repuntado en las últimas horas por un retorno ligado a la confluencia con el Duero. “Pues con sorpresa porque habíamos solucionado bien la situación de estos días atrás, pero ahora mismo no sabemos si hay un reflujo de agua, un retorno de la confluencia del Duero y está volviendo a coger las cotas de hace dos días”, ha explicado el alcalde, Alberto Collantes.

El regidor ha señalado que, hasta hace aproximadamente una hora, el escenario era más favorable. “Los datos del SAIH de la Confederación Hidrográfica del Duero son buenos. Eran unos 63 m³ segundo en el aforo de Mejeces, con lo cual teníamos un colchón muy importante”, pero “hace una hora que ha empezado a retornar a hacer el reflujo y estamos viendo cómo ha subido el nivel del agua, tanto en el interior por los colectores del municipio y por el exterior”.

Ante el repunte, el Ayuntamiento está en contacto con Somacyl para el bombeo. “Es el que nos tiene que aliviar con esas bombas para poder por un lado dar servicio de saneamientos y colocar tapones en las casas en previsión de que pueda saltar la escollera”, ha indicado.

Situación en Viana de Cega, donde hacen frente a la crecida con sacos de arena para contener el caudal

Collantes ha lamentado la frecuencia de estos episodios. “Antes era muy cíclica cada 15, 20 años o más inclusive y ahora estamos en un momento que año sí, año no, pues estamos con el agua al cuello”, ha afirmado.

A los vecinos les ha pedido “paciencia” y ha explicado que trabajan en un segundo dique “en vez de montar sacas de arena”, aunque exige trámites: “Eso hay que contratarlo, hay que licitarlo, hay que ver posibilidades técnicas”.

También ha puesto en valor la limpieza del cauce en el casco urbano con ayudas públicas. “Hemos tenido 400.000 € de subvención, 200.000 de Diputación y Junta y 200.000 del Estado que nos han permitido limpiar todo el cauce en el casco urbano y eso ha permitido que estos días esté funcionando mucho mejor”, ha asegurado.

Viana de Cega

Y ha reclamado que las administraciones competentes actúen: “Lo que no podemos es muchas veces cruzar los brazos”.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha reconocido que “están siendo unos días muy complicados” y ha citado una carretera cortada “entre Rábano y Peñafiel”. “El Duratón nos está complicando ahí bastante y luego la situación de Viana”, ha señalado, antes de insistir en que la institución provincial está volcando recursos: “Nosotros desde la Diputación estamos poniendo todos los medios que tenemos”.

Íscar ha advertido de que “los datos, como bien decía Alberto, no son buenos” porque “los ríos siguen creciendo”. Y aunque se está achicando agua, “no conseguimos bajarlo porque el agua sigue viniendo”, ha resumido. También ha recordado que “el viernes desalojábamos una residencia” y que “la propia Diputación ha acogido a seis personas que fueron desalojadas”.

Por su parte, el jefe del Parque de Bomberos de la Diputación en Arroyo, Félix del Amo, ha explicado que el servicio está desplegado por la provincia y que en Viana se ha vuelto a requerir refuerzo. “Se ha requerido que vengan y viene una dotación para intentar montar otra vez el operativo para intentar evitarlo”, ha señalado. Del Amo ha recordado los límites de la intervención: “El río nosotros no le podemos encauzar. Lo único que podemos hacer es que cuando llega a ciertas zonas intentar que no vaya más o sacar lo que se ha metido dentro de las viviendas”.