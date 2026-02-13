Vallsur revive los años 80 más animados por Carnaval con Espinete, la Abeja Maya y Willy Fog al ritmo de batucada

Un viaje al pasado para que los más pequeños conozcan los personajes de dibujos animados que entretuvieron a sus padres en su día. Esto es lo que ha podido vivirse en la tarde de este viernes en el centro comercial de Vallsur, donde Espinete, la Abeja Maya y Willy Fog se han convertido en los verdaderos protagonistas de un pasacalles en el que han estado flanqueados por una batucada en forma de 'colmena' que han puesto todo el ritmo a la diversión.

Los más pequeños han podido descubrir aquellos personajes que en su día divirtieron a sus padres y que, con actividades como estas, nunca acabarán de caer en el olvido. La expectación ha ido creciendo a medida que el pasacalles, que ha armado un buen estruendo musical en todo el centro comercial, avanzaba por los pasillos de la primera planta.

Tras dar varias vueltas a Vallsur, todo ha finalizado en la plaza central frente a la recepción, donde se ha dado paso a un pequeño show que ha estado plagado de sorpresas y un photocall temático con Espinete, la Abeja Maya y Willy Fog, a quienes los más pequeños han podido conocer en persona ante la mirada melancólica de los más mayores.

Precisamente, la gerente del centro comercial, Carolina Castro, ha destacado en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León que "la esencia de Vallsur es que siempre pasa algo". "Además del concepto comercial, es un lugar de encuentro con amigos, con familia y de diversión", ha añadido.

Antes, el Carnaval ha comenzado esta mañana en Vallsur a eso de las 11:00 horas con un desfile de gorros artesanales de los alumnos del Colegio Apostolado, cuyo coro también ha mostrado sus habilidades musicales.

Pero estas no son las únicas cosas que se han preparado con motivo de las fiestas de Carnaval en Vallsur, que este año además también cuenta con un componente muy romántico al coincidir con San Valentín este 14 de febrero.

Por eso, frente a la entrada de Ozone, el salón de juegos recreativos, en la zona de La Chismería, se han instalado las taquillas del amor en las que se podrán ganar tarjetas regalos de hasta 100 euros, relojes, peluches o bombones, entre otras cosas.

Las actividades continuarán este sábado, 14 de febrero, con la presencia de San Valentín entre las 13:00 y las 15:00 y las 19:00 y las 21:00 en la zona de La Chismería. Toda una posibilidad para conocer en persona al dios del amor.

Imagen de la batucada transformada en colmena que ha seguido a Willy Fog, la Abeja Maya y Espinete.

Además, entre las 17:00 y las 20:00 habrá talleres románticos para los más pequeños, que podrán elaborar marcapáginas plagados de amor o pintarse la cara para transformarse en Cupidos o corazones andantes.

Las actividades seguirán el lunes, 16 de febrero, con la gran fiesta de Carnaval. Comenzará a las 18:00 horas y los más pequeños podrán lucir sus mejores disfraces además de disfrutar de un show infantil lleno de sorpresas y diversión en La Chismería.