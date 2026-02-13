De 1934 a 2026: Valladolid estrenará la Plaza de la Radio en pleno centro de la ciudad

Carnero anuncia que una plaza de Valladolid llevará el nombre de Plaza de la Radio.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha hecho en la mañana de este viernes, 13 de febrero, un anuncio muy especial en el Día Mundial de la Radio.

“Debemos mucho a la radio. Vamos a poner a una plaza el nombre de Plaza de la Radio en la zona del entorno de San Felipe Neri con Teresa Gil. Allí nació una residencia de estudiantes, que llevaba el nombre de Reyes Católicos y ahí, en 1934, arrancó la radio en nuestra ciudad”, ha asegurado el alcalde de Valladolid.

Carnero ha añadido que “vamos a posibilitar que Valladolid haga así un homenaje al mundo de la radio”.

1934

Radio Valladolid, originalmente EAJ 47 Radio Castilla, comenzó sus emisiones el 1 de febrero de 1934 en el Hotel de France de la calle Teresa Gil, siendo la primera emisora de radio de la ciudad.

La primera voz fue la de ANA Eugenia Viliesid Rusell y marcaba un hito en la comunicación local.

Los jóvenes empresarios Fidel Ángel Martínez Sáez y Manuel Mata Villanueva fueron los impulsores. La programación incluía música y noticias y generaba gran expectación en la sociedad vallisoletana de la época.