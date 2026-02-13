Trasladan un espectáculo de DJs previsto en la plaza Coca por Carnaval tras escuchar Irene Carvajal a los vecinos

La Fundación Municipal de Cultura (FMC), dependiente del Ayuntamiento de Valladolid, ha decidido trasladar un espectáculo de DJs que estaba previsto dentro del programa de Carnaval en la plaza de Martí y Monsó, más conocida como plaza Coca, tras escuchar a los vecinos.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, se explica que se ha atendido el punto de vista expresado por la Asociación de Vecinos Zona Centro durante la reciente reunión del Grupo de Ocio Nocturno que se celebró el pasado jueves, 12 de febrero.

Dado que la Plaza de Martí y Monsó se sitúa en pleno corazón de la zona acústicamente saturada (ZAS Coca) que soporta elevados niveles de ruido, la presidenta de la FMC y concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha dado instrucciones para que se traslade la actuación 'Set DJs Juan Laforga & Especial Curaçao' a la plaza de El Salvador.

Asimismo, se conservará la misma fecha y el mismo horario, por lo que se celebrará este sábado, 14 de febrero, entre las 19:30 y las 22:00 horas, con motivo de la celebración del Carnaval.

La decisión viene motivada por la búsqueda de un equilibrio entre el acceso al ocio de los ciudadanos y el derecho a la tranquilidad de quienes viven en los alrededores de Coca.

De esta manera, han considerado "oportuno" realizar esta modificación en la programación. De la misma manera, la FMC ha rogado a los ciudadanos que perdonen las molestias que pueda ocasionar este cambio de ubicación para adecuarse a las circunstancias manifestadas.