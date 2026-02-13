Javier Ares, Francisco Forjas y Carlos Blanco, maestros de las ondas premiados en Valladolid: “La radio está muy viva”

“Quiero felicitar a los oyentes y a los profesionales en el Día de la Radio”, ha asegurado, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que ha presidido un acto multitudinario de entrega de los II Premios de Radio ‘Ciudad de Valladolid’”, ha asegurado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

El primer edil ha tomado la palabra para destacar la entrega de estos premios, elegidos, de manera conjunto, por los seis directores de radios que han estado presentes en una entrega de premios que han recaído en Javier Ares, Francisco Forjas y Carlos Blanco.

“Todo surgió con una moción de 2024, que fue aprobada por unanimidad. Todo para celebrar el Día de la Radio que nació en Valladolid en 1934 con la entrega de premios que el año pasado comenzó con Luis Arias y Vicente Ballester como agraciados”, ha explicado Carnero.

El alcalde de Valladolid ha afirmado que la radio es “un medio de comunicación necesario” y “más actual que nunca” porque “no tiene competencia y se complementa con las redes sociales”.

“Además de esa labor de información, la de formación es esencial. La radio acompaña en la sociedad ante la soledad no deseada y cumple un papel fundamental en la sociedad”, ha explicado Carnero.

El alcalde de Valladolid, antes de entregar los premios, también ha querido destacar a las familias de los premiados.

Javier Ares

“Javier Ares es un zamorano integrado en Valladolid. Ninguno de los tres galardonados son vallisoletanos, pero los tres han tenido la inteligencia de apostar por un lugar hospitalario que abraza a todos como es Valladolid”, ha afirmado el alcalde antes de entregar el primero de los premios a Javier Ares.

Un periodista deportivo que arrancó en la Cadena SER, en el mundo del rugby, pero al que se le reconoce por sus “míticas retrasmisiones de las vueltas ciclistas” que “emocionaban a todos”, como ha apuntado Jesús Julio Carnero.

Aún en activo, Ares ha tomado la palabra para, en primer lugar, agradecer el galardón y recordar los 20 años iniciales en Valladolid, dentro de la profesión periodística.

“La radio es imaginación, y la televisión es imagen. Quiero hacer un agradecimiento también por reconocer a Luis Arias y Vicente Ballester en la edición anterior”, ha finalizado Javier Ares.

Ares se ha ido antes de la foto de familia.

Francisco Forjas

El segundo premiado en recoger su galardón ha sido el madrileño Francisco Forjas, al que Carnero ha definido como “el corresponsal de RNE que ha llevado una gran labor para poner ojos en lugares lejanos”.

“La radio está muy viva”, ha afirmado Blanco asegurando que el premio es “un gran poder y una gran responsabilidad” que “ahora toca defender”.

Ha tenido también un recuerdo para sus familiares que han aguantado las “llamadas y salidas a horas intempestivas” por culpa de su trabajo.

Carlos Blanco

El último de los galardonados ha sido Carlos Blanco, segoviano que es “un hombre de radio y de cultura”, ha afirmado Carnero.

“No sé que decir. Solo quiero agradecer. Hay que luchar para que la radio perviva a pesar de los problemas económicos”, ha finalizado.

Tres maestros de las ondas premiados en Valladolid.