Dos autobuses colisionan en pleno centro de Valladolid: hay un pasajero con heridas en la cara por la rotura de un cristal
Hasta el lugar se han trasladado la Policía Municipal y Nacional, además de los servicios de emergencia de Sacyl.
Un pasajero de 45 años con erosiones en la cara por la rotura de un cristal ha resultado herido en la tarde de este viernes tras una colisión por alcance entre dos autobuses en Valladolid.
Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, el accidente se ha producido en torno a las 16:43 horas en la Plaza del Poniente.
La víctima, que iba en el autobús que ha colisionado contra uno que iba delante, precisaba de asistencia sanitaria como consecuencia de las heridas ocasionadas por la rotura de un cristal.
El aviso se ha trasladado a la Policía Municipal, a la Policía Nacional y a los servicios de emergencias de Sacyl, que han movilizado hasta el lugar una ambulancia.
Por el momento, no ha trascendido si ha habido más heridos y si la víctima referenciada hasta ahora ha necesitado de traslado hasta un centro hospitalario.