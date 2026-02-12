Fallece el excalcalde de Cigales Pedro Misiego a los 79 años: “Fiel y leal socialista”

Pedro Misiego San Martín, alcalde de Cigales por el PSOE durante las legislaturas del 1983 al 1987 y 1999 al 2003, de 79 años de edad, ha fallecido este miércoles, 11 de febrero, como han informado fuentes del partido.

“Fue artífice de la transición de Cigales de la dictadura a la democracia. Valiente en sus decisiones, fiel a sus principios, inteligente intérprete del Cigales del futuro que le llevó, con valentía, a emprender actuaciones que fijaron los cimientos del Cigales de hoy”, han asegurado desde el PSOE de Cigales.

Han añadido, también que fue un “fiel y leal socialista” y, desde la agrupación socialista cigaleña, han finalizado con un “descansa en paz, compañero”.

La capilla velatoria, como se puede ver en la esquela, se ha instalado en el Tanatorio El Salvador de Valladolid donde se celebrará una misa comunitaria a las 10 horas de este jueves en la capilla velatorio.

Esquela de Pedro Misiego, exalcalde de Cigales.

El funeral se celebrará este jueves, 12 de febrero, a las 13:00 horas en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol de la localidad de Cigales (Valladolid).

Acto seguido se procederá a su inhumación en el cementerio de dicha localidad.