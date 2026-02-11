El salón de la miel endulzará Valladolid con un brunch, catas y talleres "para aprender, curiosear y dejarse sorprender"

La Diputación de Valladolid celebrará entre el 13 y el 15 de febrero el III Salón de la Miel, una propuesta que convertirá el espacio La Granja en un lugar para "aprender, curiosear y dejarse sorprender". Catas, talleres o un brunch musical componen un programa que descubrirá los productos derivados de la colmena elaborados por productores de la provincia.

En total, serán 12 expositores los que habrá La Granja, en el barrio de Villa del Prado, donde se podrá "descubrir el fascinante mundo de las abejas y acercarse a la apicultura desde una perspectiva cercana y entretenida", según ha destacado el diputado de Promoción Agroalimentaria y Consumo, Moisés Santana.

Santana ha sido el encargado de presentar la cita este miércoles en el Palacio de Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid, junto al presidente de la Asociación Provincial de Apicultores, Benito Gozalo, y el jefe del servicio de Promoción Agroalimentaria, Kiko Fuentes.

Para el diputado encargado del área, "la miel no es solo un alimento, es cultura, tradición y biodiversidad y futuro". "Detrás de cada tarro hay horas de trabajo y conocimiento transmitido de generación en generación", ha precisado.

En este salón no se podrán encontrar únicamente tarros de miel artesana, sino que también habrá otras propuestas originales e innovadoras como la hidromiel, licores o vermús, elaborados a partir de productos derivados de la colmena.

"Ideas y propuestas como el Salón de la Miel lo que hacen es dar un espaldarazo en torno a 15 familias que se dedican exclusivamente a la miel en Valladolid y que apuestan por asentarse en los pueblos y trabajar en el campo", ha destacado Benito Gozalo.

El III Salón de la Miel se inaugurará el viernes, 13 de febrero, a partir de las 17:00 horas. En esta primera jornada habrá una cata de miel a ciegas a las 18:15 horas, pudiéndose apuntar en la página de Alimentos de Valladolid. A las 19:30 se presentará 'Pecorea Miel' y La Granja cerrará sus puertas a las 20:30 horas.

Ya el sábado, 14 de febrero, habrá doble sesión, por la mañana y por la tarde, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas. El segundo día celebrará un brunch musical a partir de las 11:15 horas y a las 12:15 tendrá lugar el primer taller.

"Es una apuesta muy interesante y divertida porque se van a hacer cosméticos artesanales con productos de la colmena", ha señalado Benito Gozalo. A este taller, al igual que a las catas, se pueden apuntar los interesados a través de la página de Alimentos de Valladolid.

A las 13:45 horas se presentará 'La Miel Amable'. Ya por la tarde, a las 17:30 horas será el turno para el 'Oro del Duero' y a las 18:00 horas se proyectará, para los más pequeños, la película de 'La Abeja Maya'.

A las 18:15 horas habrá un showcooking de torrijas con miel y a las 19:30 horas tendrá lugar una nueva cata a ciegas.

Para el último día, el domingo 15 de febrero, se han reservado las 11:15 horas para presentar 'Miel Zumbando' y a las 12:30 horas será el turno de la cata maridaje de bebidas elaboradas con miel. Esta estará acompañada por productos de Alimentos de Valladolid.

A las 13:45 horas se celebrará el segundo de los talleres, dirigido a los más pequeños, de elaboración de velas y figuras de cera con productos derivados de la miel. A las 15:00 horas el Salón de la Miel cerrará sus puertas de esta tercera edición.

Por otro lado, Kiko Fuentes ha recordado que aún permanecen abiertas las inscripciones para el Concurso nacional de la Mejor Torrija de España, un certamen organizado por la Diputación de Valladolid que ya cuenta con 12 participantes y, aunque no está íntimamente ligado al Salón de la Miel, sí tiene cierta relación.