Mañana de accidentes con motoristas heridos en Valladolid

Tres han sido los accidentes que el Servicio de Emergencias ha notificado en la mañana de este miércoles, 11 de febrero, y, en dos de ellos, han resultado heridos motoristas como han informado estas fuentes.

A las 09:27 se informaba de una colisión entre un camión y una moto en la calle Parque de las Marismas de Santoña de Valladolid, en el que ha resultado herido, en principio leve, un varón de 29 años.

Se ha dado aviso a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar.

A las 13:44 horas el 112 recibía una llamada de una colisión entre una moto y un turismo en la calle Mirlo de Valladolid, donde resultaba herido otro motorista de unos 35 años.

Se ha dado aviso a la Policía Local de Valladolid, a la Policía Nacional y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar.

Además, a las 06:49 horas, se ha dado aviso también de la salida de vía de un turismo en la rotonda del Hotel Vincci, en la Avenida de Zamora, donde ha resultado herido un varón de 48 años.

Se ha avisado a la Policía Local de Valladolid, a CNP y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar.