León XIV desvela a Carnero que visitó Valladolid justo antes de ser Papa: "Tiene grandes amigos en Villa del Prado y en Filipinos"

El Papa León XIV ya conoce la Semana Santa de Valladolid. Una comitiva liderada por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha presentado al sumo pontífice esta cita "llena de devoción, arte, magia y seriedad de todo aquello que significa nuestra manera de ser".

Además, ha relatado que el Papa León XIV les ha desvelado que "poco antes" de su nombramiento estuvo en la ciudad del Pisuerga. "No nos ha especificado pero tenemos el conocimiento de que en Villa del Prado y en la comunidad agustina de Filipinos tiene grandes amigos", ha asegurado el alcalde, Jesús Julio Carnero.

Así se lo ha trasladado a una comitiva liderada por el propio Carnero, junto al presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de la ciudad del Pisuerga, Luis Argüello; y el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, Luis Miguel Vegas, que ha estado presente en una audiencia en Roma.

Durante el encuentro, la comitiva vallisoletana le ha hecho entrega del cartel anunciador de la Semana Santa de Valladolid, obra de Augusto Ferrer-Dalmau, y del libro El Hereje, de Miguel Delibes.

En este sentido, Carnero ha relatado, desde la Plaza de San Pedro, que ha explicado al Papa que en el cartel aparecen la Virgen de las Angustias, sus cofrades y la iglesia de San Pablo. "El significado, en resumidas cuentas, junto con el público, lo que somos como Semana Santa", ha incidido.

Junto al cartel, León XIV también ha recibido el "muy entrañable" libro de Miguel Delibes, "una obra que habla de la tolerancia". Durante el encuentro, Carnero también le ha trasladado su deseo y el de toda la comitiva de que "Dios le dé mucha salud porque tenemos un grandísimo Papa que nos va a guiar a todos los cristianos por buenos derroteros".

Asimismo, ha reconocido al propio Papa que estarían "encantados" de que les acompañara en algún momento de su próxima visita a España "o en cualquier otro momento". No obstante, ha reconocido que no les ha señalado "nada en concreto", pero esa invitación para que acuda a la ciudad de Valladolid o a Mayorga, ahí ha quedado.

"Nunca vamos a perder la esperanza de que venga a la ciudad o a Mayorga, dada la unión que con este municipio mantiene desde su obispado en Chiclayo", ha añadido.

Por su parte, Argüello ha explicado que no solo le han presentado la Semana Santa de la ciudad del Pisuerga, sino que también se ha hecho referencia "a la importancia de nuestra provincia de las celebraciones en diversos lugares".

Una audiencia que también ha supuesto la "oportunidad" de enseñar a León XIV la "comunión de la iglesia vallisoletana y el deseo de seguir haciendo este camino de comunión misionera en nuestra diócesis".

Por último, encontrarse con León XIV ha sido también para Argüello la oportunidad de "renovar nuestra comunión con el sucesor de San Pedro y poder presentar lo que la fe significa también en nuestra tierra a través de la expresión que es espiritual".