Más de 50 actividades para disfrutar en familia en Valladolid: el Carnaval toca a la puerta de los peques de la casa

Los meses de febrero a mayo llegan cargados de actividades destinadas a público infantil y familiar en los centros dependientes del Servicio de Participación Ciudadana, ya que las programaciones de Carnaval y ‘Menudo Fin de Semana’ se van a suceder durante los próximos meses.

Así lo ha explicado la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, en la presentación de las mismas, que en sus ediciones anteriores atrajeron a más de 6.800 espectadores.

Programación de Carnaval

La programación de Carnaval se va a desarrollar entre los días 13 y 17 de febrero y consta de 18 actividades: 15 de ellas en el interior de los centros y 3 son actividades exteriores, consistentes en pasacalles con zancudos y con batucadas, que parten de las inmediaciones de los centros cívicos Casa Cuna, Delicias y Zona Este.

En estas actividades la Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes colabora con la Fundación Municipal de Cultura, con el Consejo Social de Villa de Prado-Huerta del Rey-Girón, y con diversas entidades usuarias habituales de estos centros. Las actividades de interior, que ofrecen géneros variados (animación musical, teatro, clown, magia cómica, etc.), tendrán lugar en 10 centros cívicos, 3 centros de iniciativas ciudadanas y 4 centros municipales.

Programación de ‘Menudo fin de semana’

Y tras el Carnaval, el sábado 21 de febrero comenzará una nueva edición del programa ‘Menudo Fin de Semana’, programa que comenzó como experiencia piloto en el año 2008 con actuaciones en cuatro centros cívicos y que 18 años después sigue vigente y con gran aceptación. La Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes continúa trabajando para ofrecer al público infantil y familiar una programación de ocio, arte y cultura.

La programación está compuesta por 35 actuaciones que tendrán lugar entre el sábado 21 de febrero y el domingo 10 de mayo. Se representarán en 22 centros municipales: 13 centros cívicos, 5 centros de iniciativas ciudadanas y 4 centros municipales.

‘Menudo Fin de Semana’ es un programa plenamente consolidado, que se ha ido adaptando a los tiempos y a la demanda del público infantil, y al mismo tiempo da visibilidad a artistas vallisoletanos, ofreciéndoles espacios donde representar sus montajes. En esta edición, el público va a poder disfrutar de espectáculos musicales, circenses, clown, cuentacuentos, teatro, teatro de títeres, entre otros.

En ambos programas, la entrada a las actuaciones es libre hasta completar aforo, previa recogida de invitación (máximo 4 por persona), que se podrá retirar en el centro cívico correspondiente desde la semana anterior, en el horario habitual del centro. En los centros municipales (Pinar de Antequera, Las Flores, La Overuela y Puente Duero) y centros de iniciativas ciudadanas (Santiago López, Segundo Montes, Natividad Álvarez Chacón, Conde Ansúrez y El Empecinado), la invitación se recogerá el mismo día desde 1 hora antes del inicio del espectáculo.

Programación del Carnaval en Valladolid.

Programa de Menudo Fin de Semana