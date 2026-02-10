El vino de un pueblo de Valladolid, que no ha visto aún la luz, logra 100 puntos de la australiana Beth Willard

Bodegas de Alberto y el vino premiado con un 100. Fotografías: Bodegas de Alberto.

Bodegas de Alberto ha vuelto a brillar en el último informe ‘Tim Atkin Rueda Top 100 2026’ escrito por la crítica de vinos australiana Beth Willard.

Por primera vez en la historia de la denominación de origen, un vino ha alcanzado los 100 puntos, la perfección ecológica, un registro al alcance de los más grandes y excelentes vinos mundiales que en esta ocasión ha recaído en De Alberto Vorr, un nuevo vino que todavía no ha visto la luz y cuya imagen y elaboración se descubrirán en apenas una semana.

Un exclusivo vino que, además, ha logrado ser el más puntuado de toda la DO Rueda, alzándose con el galardón a Mejor Vino Generoso del año.

De esta forma, la bodega de Serrada (Valladolid) dirigida por Carmen San Martín en la cuarta generación de la familia Gutiérrez vuelve a situarse en la élite ecológica de la Denominación de Origen con unos magníficos resultados que subrayan el liderazgo y la calidad de todas sus referencias.

En su informe, Beth Willard destaca también el resto de los vinos generosos de la bodega: Además de los 100 puntos para De Alberto VORR, en el informe recientemente publicado aparecen las nuevas sacas de De Alberto Dorado y De Alberto Pálido con 97 puntos, mientras que De Alberto Dorado Dulce ha obtenido 94 puntos.

En cuanto a los vinos tranquilos de la bodega, destacan los 95 puntos recibidos por De Alberto Fermentado en Barrica 2023, o los 94 que ha alcanzado la nueva añada de De Alberto Gran Vino Edición Limitada 2023. De Alberto Sobre Lías y De Alberto Sauvignon Blanc han obtenido 90 puntos.

De Alberto VORR, un vino con historia… y 100 puntos

Los 100 puntos Atkin obtenidos por De Alberto VORR marcan un hito en el escenario vitivinícola nacional. Únicamente los vinos considerados como legendarios han alcanzado esa mítica cifra, y apenas un puñado de referencias en todo el mundo logra un reconocimiento así.

Ningún vino de la Denominación de Origen Rueda había obtenido semejante puntuación, y son apenas una decena los que lo han logrado en toda España a lo largo de los últimos años.

Un vino nuevo y exclusivo, que ya ha escrito un pequeño pedazo de su corta trayectoria a pesar de que todavía no ha llegado al mercado. Los detalles de su elaboración, así como su historia e imagen, se desvelarán en apenas unos días.

Tim Atkin Top 100 Rueda Report, la gran referencia para los vinos de Rueda. El Rueda Report elaborado por el prescriptor británico Tim Atkin y la crítica australiana Beth Willard se ha convertido en una de las referencias internacionales imprescindibles para entender y conocer mejor la Denominación de Origen Rueda. Semanas de trabajo, visita al territorio, a las bodegas y sus protagonistas por parte de Willard le han

permitido obtener una visión y una profundidad de la región como pocos críticos desarrollan en el escenario vitivinícola internacional.

35 páginas de informe que culminan con la relación de los mejores vinos de esta DO, y donde De Alberto VORR brilla como el vino más puntuado.