A la venta 19 puestos del Mercado de Las Delicias por 33 € al mes y suculentas subvenciones

El Ayuntamiento de Valladolid ha dado luz verde al pliego de licitación de los 19 puestos de venta vacantes del Mercado de Las Delicias en régimen de concesión y durante un plazo de 10 años.

Víctor Martín, concejal de Comercio, Mercados y Consumo, anunciaba que uno de los ejes del área para 2026 pasa por la apuesta por “el emprendimiento joven y por la búsqueda de relevo profesional para nuestros mercados municipales”.

Con esto, el pliego de licitación se va a flexibilizar los requisitos de solvencia técnica para que nuevos emprendedores con voluntad de materializar su proyecto empresarial puedan acceder a estos espacios sin tener que acreditar una experiencia previa.

Aunque la experiencia en actividades similares se valora positivamente en los criterios de baremación de las candidaturas, con esta nueva licitación ya no será un requisito excluyente.

Esta misma medida, se aplicará en breve plazo en el Mercado de La Rondilla, que va a volver a licitar sus puestos vacantes con la misma finalidad.

Rebaja del canon

Además, y en esta misma línea de favorecimiento del emprendimiento, la nueva licitación mantiene la rebaja en el canon que deben abonar los industriales llevada cabo en la licitación anterior y que se sitúa en 26,3 €/año por m2.

Lo que significa que para un puesto medio de 15 m2, el vendedor pagaría un canon de 395 euros anuales (33 euros al mes) al Ayuntamiento.

La licitación contempla otros aspectos que buscan dinamizar y actualizar el uso de estos espacios municipales.

Así, por ejemplo, se abre el posible uso de los puestos a actividades complementarias que enriquezcan la oferta tradicional propia del mercado y que, a modo de propuesta, se exponen en una extensa lista en el propio pliego de licitación y que recoge actividades de venta o servicios tan variadas como peluquería y manicura, zapatero y copia de llaves, artículos para el hogar, talleres de artesanía o reparación de pequeño electrodoméstico.

Los 19 puestos ofertados han sido renovados y actualizados durante el año pasado. Algunos cuentan con equipamiento como cámara frigorífica o vitrina, y otros están diáfanos, lo cual los hace más versátiles para ejercer cualquier actividad.

Además del equipamiento de cada puesto, el mercado cuenta con los siguientes servicios tanto para clientes como vendedores: taquillas refrigeradas para recogida y/o depósito temporal de productos, punto limpio de proximidad, red Wifi, sistema de megafonía, sala polivalente y aparcamiento gratuito para clientes e industriales.

La convocatoria ya está disponible en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y, una vez quede publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, los interesados tendrán un plazo de 30 días para cursar sus solicitudes.

Subvención a los gastos de instalación

Por otra parte, el concejal ha anunciado que, junto a esta campaña de nuevas licitaciones, desde el Ayuntamiento se está trabajando en la publicación de una línea de subvenciones a la instalación de hasta 3.000 euros por puesto a las que podrán acogerse los nuevos industriales, tanto los de Delicias como los de Rondilla, Val y Marquesina-Plaza de España.

Según palabras Martín, “los mercados municipales son una excelente oportunidad para el emprendimiento pues, además de ofrecer un coste de entrada más reducido, los vendedores se integran en un espacio organizado, con servicios comunes que no tienen que gestionar individualmente y se benefician de las actuaciones de promoción y dinamización que el Ayuntamiento realiza sobre estos espacios”.