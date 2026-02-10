Valladolid, a la conquista de Roma: "Enseñamos nuestra Semana Santa desde el punto de vista religioso, social y turístico"

Delegación de Valladolid en Roma, con el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, entre otras autoridades

Valladolid ha dado un paso decisivo en su estrategia turística con un viaje institucional a Roma destinado a reforzar su proyección internacional como destino turístico, cultural idiomático y religioso y también para consolidar alianzas estratégicas para la promoción de uno de sus principales atractivos: la Semana Santa.

La delegación, encabezada por el alcalde, Jesús Julio Carnero, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, el arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello, y el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Valladolid, Luis Miguel Vegas, ha desarrollado una intensa agenda de trabajo para fortalecer alianzas en el mercado italiano, identificado como prioritario en el Plan Estratégico de Turismo 2024-2027.

Uno de los hitos principales de la visita ha sido la promoción de la Semana Santa de Valladolid, declarada de Interés Turístico Internacional desde 1980. En una reunión mantenida con el director de la Oficina Española de Turismo en Roma, Gonzalo Ceballos, se analizaron las oportunidades de posicionamiento de la capital del Pisuerga en Italia.

En este marco, la delegación realizó una presentación técnica en el Centro Multimedia Interactivo de Turespaña ante especialistas del sector, donde se destacó la singularidad artística y el incalculable valor patrimonial de las procesiones vallisoletanas. Como parte de esta estrategia de difusión anticipada, se ha presentado oficialmente en la capital italiana el cartel de la Semana Santa 2026.

La vertiente cultural e idiomática también ha ocupado un lugar central en la agenda. La delegación mantuvo un encuentro con el director del Instituto Cervantes en Roma, Ignacio Peyró, para posicionar a Valladolid como referente mundial en el aprendizaje del español y el turismo académico.

Durante la reunión, se ha subrayado la sólida oferta artística y académica de la ciudad, y los representantes vallisoletanos fueron invitados a visitar la exposición ‘Esteban Vicente. El pintor de la realidad’, una muestra que refuerza los vínculos artísticos entre ambos territorios.

Con esta acción, Valladolid busca no solo atraer a un mayor número de visitantes, sino también consolidar una imagen de marca ciudad basada en la identidad propia, la tradición y una oferta cultural de excelencia que se extiende durante todo el año, de la mano de la Semana Santa y la enseñanza del idioma.

El alcalde de Valladolid ha indicado que todos estos actos son la antesala de la visita en el día de mañana a Su Santidad el Papa León XIV. "La Semana Santa de Valladolid es importante por sí misma, y lo que queremos es contarla, expresarla, enseñarla,y que todos aquellos que quieran puedan acercarse. Y qué mejor sitio para contarla que la Ciudad Eterna, aquí en Roma", ha subrayado.

Además, ha insistido en que en el encuentro con operadores turísticos en Tourespaña se les ha dado a conocer la realidad de la Semana Santa desde el punto de vista religioso, pero también cultural, social y turístico. "Queremos que cada vez se conozca más la Semana Santa de Valladolid porque eso hará que la Semana Santa de Valladolid tenga mayor grandeza", ha señalado Carnero.