UGT acusa a la Junta de “inacción” con el Zambrana y la gestora responde al comité: "No hay voluntad real de diálogo"

La Unión General de Trabajadores de Castilla y León ha acusado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de "dejación de funciones" en la gestión del Centro de Menores Zambrana en Valladolid.

El sindicato sostiene que la administración autonómica no está fiscalizando a la empresa adjudicataria, la Asociación Meridianos, asegurando que estas instalaciones son el símbolo de un modelo de gestión externalizada que califican de "fallido" y que, a su juicio, ha dejado de ser un referente de reeducación juvenil y su reinserción social.

Según los datos recabados por el sindicato en el ejercicio de 2025, la empresa dejó de cubrir 7.500 horas de servicio el año pasado, sumando más de 900 jornadas en las que no se sustituyeron las bajas laborales y 206 días de incumplimiento directo del pliego de condiciones al no contar con el personal necesario, tal y como apuntan.

Ante esta situación, los responsables de UGT han solicitado formalmente el cese de la directora del centro, Ana Lasalle, y han instado a la Junta a no prorrogar el contrato con Meridianos el próximo mes de julio, exigiendo en su lugar una nueva licitación o la recuperación de la gestión pública directa.

Pues bien, tras esta denuncia pública, la empresa Meridianos ha respondido en un comunicado. Afirma que no existe "voluntad real de diálogo por parte de los representantes de los trabajadores" y apela a la "responsabilidad y disposición al diálogo serio y responsable".

En contraposición, aseguran, se ha optado por "la vía de crear alarma social, dañando la reputación de un servicio público esencial, desprestigiando el trabajo diario de los profesionales del centro y desprotegiendo de este modo a los menores atendidos".

Meridianos constata que "la oposición continua desde su inicio y antes de su gestión", con las anteriores entidades adjudicatarias del Centro de Menores Zambrana, más bien responde, asegura, a "hechos distorsionados, y a una posición previa y cerrada contraria a la gestión externalizada, independientemente de quién asumiera el servicio".

"No existe una situación estructural de incumplimiento de ratios, ni de incumplimiento contractuales, ni se vulneran derechos laborales y existe la garantía plena de que se han aplicado de forma rigurosa todas las medidas protectoras y preventivas necesarias para asegurar un entorno seguro y adecuado para menores y profesionales", puntualiza.

La empresa, reitera, cumple "escrupulosamente" con las obligaciones contractuales y "actúa bajo la supervisión continua y permanente de la Junta de Castilla y León, que dispone de todos los mecanismos de control y seguimiento, y que en reiteradas ocasiones ha manifestado que no existen incumplimientos del pliego", según ha informado en un comunicado.

Así, Adis Meridianos considera "inaceptable que se normalice este tipo de informaciones distorsionadas como herramienta de negociación sindical, ni que se utilice la reiteración mediática de denuncias como vía para condicionar decisiones administrativas que deben basarse exclusivamente en criterios técnicos, objetivos y verificables".