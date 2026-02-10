Terror de madrugada en Valladolid por un hombre con un machete de 43 centímetros: “¿Vosotros también queréis?”

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid, en la mañana del 8 de febrero, a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas, como han confirmado fuentes policiales.

A las 07:15 horas del domingo, un Policía Nacional que se encontraba de paisano y a bordo de un vehículo camuflado fue comisionado para dirigirse a la calle Macías Picavea de Valladolid.

El aviso alertaba de que un hombre estaba amenazando con un machete de grandes dimensiones. De forma simultánea, la sala informó de la recepción de múltiples llamadas que alertaban de hechos similares y de que el hombre se desplazaba hasta las inmediaciones del Teatro Calderón.

Al llegar a la intersección de las calles Macías Picavea y Platerías, los agentes localizaron a un varón que coincidía con la descripción facilitada.

El hombre fue observado corriendo desde la calle Guadamacileros en dirección de la Plaza de la Libertad. Los agentes lo interceptaron a la altura del número 4 de Macías Picavea.

Tras identificarse como policías mediante exhibición de placa-emblema, carné profesional y reiterando la orden de “alto, Policía” el varón detuvo su marcha y fue asegurado.

Durante el cacheo superficial de seguridad, los agentes localizaron, en la cintura, un machete de 43 centímetros que fue intervenido.

Preguntado por el origen y por el motivo del porte de arma, el individuo aseguró que: “Lo llevo porque me han amenazado un grupo de personas y lo he sacado para defenderme”.

Acto seguido, los agentes localizaron e identificaron a dos víctimas y testigos de los hechos. Ambos relataron que, instantes antes, habían observado al varón persiguiendo a un grupo de personas mientras esgrimía el machete. Añadieron que, al pasar junto a ellos, el individuo adoptó una actitud claramente amenazante, exhibió el arma y les espetó: “¿Vosotros también queréis?”, lo que los llevó a huir por temor a su integridad.

Los testigos refirieron además que, minutos después, volvieron a cruzarse con el mismo individuo frente al Teatro Calderón, momento en el que este volvió a extraer el machete para exhibirlo nuevamente, obligándolos a alejarse del lugar.

En virtud de los hechos, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de amenazas. El detenido cuenta con 10 antecedentes policiales.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y una vez se finalizaron las gestiones de su detención fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.