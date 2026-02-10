El misterioso robo de la campana de una ermita del siglo XVIII en un pueblo de Valladolid: “Nos hiere a todos”

La ermita de La Seca sin su campana. Fotografías: Ayuntamiento de La Seca.

La Seca es un municipio de la provincia de Valladolid conocido por tener una gran extensión vitivinícola y por estar muy asociado a la Denominación de Origen Rueda contando, también, con un amplio patrimonio.

Es imprescindible la visita a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que pasa por ser una obra de Gil Hontañón de mediados del siglo XVI, donde podemos contemplar obras e iconografía destacadas.

También destaca la Ermita de San Roque, del siglo XVIII, que, sin embargo, no trae buenas noticias como ha informado el Ayuntamiento de La Seca.

“Lamentamos compartir estas imágenes de la Ermita de San Roque. La cual, durante la noche, ha sufrido el robo de su histórica campana”, han señalado fuentes municipales en unos hechos que se produjeron en la noche del viernes al sábado 7 de febrero.

Desde el Consistorio han “condenado rotundamente estos hechos delictivos” que “han sido puestos en conocimiento ante los agentes de la autoridad”, señalan.

La Guardia Civil de Valladolid ha confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que se está investigando el robo para dar con el autor o los autores de los hechos.

“Esta pérdida nos afecta, nos daña, nos hiere a todos y todas. Respeto y civismo”, finalizan desde el Ayuntamiento de La Seca tras los hechos.