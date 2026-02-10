78 minutos sin luz en un barrio de Valladolid

Las intensas lluvias de los últimos días en Valladolid han provocado que se hayan registrado inundaciones en el centro de transformación Granada, que se ubica en el barrio de Las Delicias de la ciudad del Pisuerga.

Esto ha ocasionado, como han informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes de Iberdrola, la interrupción del suministro eléctrico de los clientes del entorno de Canterac a las 13:30 horas de esta mañana de martes, 10 de febrero.

Gracias a que i-DE, la distribuidora de Iberdrola tiene telecontroladas sus instalaciones, una vez identificada la causa la reposición del servicio, pudo realizarse de manera progresiva.

A los 40 minutos ya había recuperado el suministro el 51% de los clientes afectados; a los 46 minutos, el 77%; y a los 78 minutos, todos los usuarios tenían restablecido el servicio.