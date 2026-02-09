Vallsur fusiona el espíritu de los 80 y el romanticismo de San Valentín para disfrutar de su gran Carnaval

Bajo el sugerente lema ‘Carnaval has puesto mi corazón del revés’, el centro comercial Vallsur ha diseñado una completa agenda de actividades para toda la familia que se desarrollará del viernes 13 al lunes 16 de febrero.

La propuesta combina la tradición de los disfraces con el espíritu de los años 80 y la celebración del día de los enamorados, ofreciendo jornadas llenas de música, arte y entretenimiento.

El arranque de las festividades tendrá lugar el viernes 13 de febrero por la mañana. A partir de las 11:00 horas, los alumnos del Colegio Apostolado de Valladolid protagonizarán un colorido pasacalles por la planta baja del centro.

Los escolares lucirán sombreros diseñados por ellos mismos y la jornada contará con el broche de oro de su coro escolar. Además, los 27 diseños ganadores -uno por cada aula- permanecerán expuestos en las instalaciones del centro comercial para el disfrute de todos los visitantes.

La tarde del viernes continuará con un viaje a la nostalgia. A las 18:00 horas, los personajes más icónicos de la televisión de los ochenta recorrerán los pasillos de Vallsur al más puro estilo de la época, seguidos de un espectáculo lleno de sorpresas y un photocall temático para que las familias puedan inmortalizar el momento.

El sábado 14, coincidiendo con San Valentín, el amor tomará el protagonismo. Un simpático Cupido recorrerá el centro en dos turnos (de 13:00 a 15:00 y de 19:00 a 21:00 horas), mientras que los más pequeños podrán participar en talleres creativos.

Entre las 17:00 y las 20:00 horas, frente a la zona de recepción, se realizarán actividades de pintacaras con motivos de corazones y un taller de creación de marcapáginas románticos, orientado a fomentar el hábito de la lectura desde la creatividad.

Tras el paréntesis del domingo, el broche final llegará el lunes 16 de febrero a las 18:00 horas con la gran fiesta de Carnaval. En esta sesión de clausura, se invita a los niños a acudir con sus mejores disfraces para disfrutar de shows infantiles y música, contando nuevamente con la animación de los personajes ochenteros que han marcado el hilo conductor de este año.

Más allá de su propia programación, Vallsur mantiene su compromiso con la vida cultural de la ciudad colaborando en el carnaval de Valladolid.

El centro comercial formará parte del jurado en el tradicional concurso de disfraces y participará activamente en la entrega de premios del certamen de colegios que se celebrará en la Plaza Mayor, reafirmando así su vínculo con las tradiciones locales.

Carnaval Vallsur

PROGRAMACIÓN

Viernes 13 de Febrero de 2026: ¡Un día lleno de amor y sorpresas pre San Valentín!

🕒11:00h: ¡Corazones en movimiento! Los peques del Colegio Apostolado te derretirán con su desfile de gorros artesanales, ¡llenos de amor y creatividad!

🕒18:00h: ¡Ochenteros al ataque! Prepárate para un pasacalles con los personajes infantiles que te transportarán directamente a los 80’s. ¿Quién sabe? ¡Quizás Eleven haga levitar un helado… o algo más!

Y después del desfile, la fiesta continúa con un show lleno de sorpresas y un photocall temático para inmortalizar este momento. ¡A posar como si estuvieras en la portada de la «Super Pop»!

¿Quieres ganar premios que te harán creer en los flechazos? ¡No te pierdas las taquillas del amor llenas de sorpresas! Tarjetas regalo de hasta 100€, cajas de bombones, relojes, peluches… ¡Solo tienes que escoger tu llave corazón y probar suerte!

Las taquillas estarán en La Chismería (planta primera), junto a un photocall, para que te pongas en modo romántico con esa persona que pone tu mundo al revés.

Sábado 14 de Febrero de 2026: ¡El Día del Amor… con diversión por todo lo alto!

🕒13:00 a 15:00 y 19:00 a 21:00h: ¡Conoce a San Valentín en persona!

Lo encontrarás en La Chismería y en la zona de restauración de la planta segunda. ¡Amor, amor, amor para todos!

🕒17:00 a 20:00h: ¡Talleres románticos para peques!

Marcapáginas plagados de amor y pintacaras para que los pequeños se transformen en Cupidos y corazones andantes.

Lunes 16 de Febrero de 2026: ¡Fiesta de Carnaval a lo grande!

🕒 18:00h: ¡A bailar y reír! ¡Una fiesta de carnaval para que los peques luzcan sus disfraces más chulos con un show infantil lleno de diversión y sorpresas en la Chismería!