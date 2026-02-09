Nuevo tirón de orejas de la Junta Electoral al PSOE: suspende un acto en un barrio de Valladolid minutos antes de comenzar

La Junta Electoral ha suspendido un acto del PSOE previsto en el barrio de Pajarillos al considerar que no es compatible con la precampaña de las elecciones autonómicas. La decisión ha generado un cruce de acusaciones entre los principales partidos, ya que el PSOE califica la suspensión de injusta mientras que el PP defiende que se trataba de un evento de carácter claramente partidista.

No es la primera vez que se produce una suspensión de este tipo. Recientemente, otro acto del Partido Socialista, organizado por la ministra de Educación, fue también suspendido por vulnerar la misma normativa electoral.

Desde el Partido Socialista aseguran que “respetan y acatan” la resolución del órgano electoral, aunque discrepan de su contenido. En una nota de prensa remitida a los medios, el PSOE vallisoletano lamenta una decisión que, a su juicio, impide la celebración de “un acto vecinal y de información municipal cuando la campaña de las autonómicas del 15 de marzo aún no ha comenzado”.

Los socialistas sostienen que el encuentro tenía un carácter estrictamente municipal y vecinal. Según su comunicado, el objetivo del acto era escuchar a los barrios y abordar cuestiones cotidianas relacionadas con la ciudad, como los servicios públicos, la convivencia, la movilidad y diversos proyectos urbanos que afectan directamente a zonas como Pajarillos, San Isidro, Buenos Aires, Campo de Tiro y El Pato.

En este sentido, el Grupo Municipal Socialista considera que la denuncia presentada por el PP intenta vincular “de manera artificiosa” un encuentro vecinal con las elecciones autonómicas previstas para el próximo 15 de marzo, pese a que la campaña electoral aún no ha comenzado formalmente. A su juicio, esta actuación busca “sembrar sospechas donde no las hay” y supone, además, un bloqueo de “un espacio legítimo de participación ciudadana y rendición de cuentas sobre asuntos municipales”.

Por su parte, el Partido Popular defiende la decisión de la Junta Electoral y sostiene que el acto suspendido tenía un contenido “claramente partidista”, por lo que no debía celebrarse en el actual contexto preelectoral.