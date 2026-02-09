Este día sabrás si te ha tocado ser mesa en Valladolid, Arroyo, Medina y Laguna para las elecciones del 15-M

Ahora le toca a Castilla y León. Toma el relevo de las elecciones autonómicas que se celebraron en Aragón este domingo, 8 de febrero.

En nuestra comunidad la cita electoral va a tener lugar el próximo 15 de marzo y serán un total de 2.097.768 castellanos y leoneses los que están llamados a las urnas. De ellos, un total de 180.222 residen en el extranjero y, en esta ocasión, se van a elegir a un total de 82 procuradores, uno más que en las pasadas legislaturas.

El censo, según la información del INE, para este 15 de marzo, va a crecer en un total de 3.145 votantes con respecto a la anterior cita electoral del 13 de febrero de 2020, un 0,2 por ciento más.

Son muchos los que están pendientes de si les tocará o no ser mesa ese domingo. La Junta de Castilla y León ha confirmado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, en la hoja de ruta marcada, hasta ese 15 de marzo, que los sorteos en los distintos ayuntamientos de la región han de celebrarse del 14 al 18 de febrero.

En Valladolid capital y en los otros tres municipios de la provincia de Valladolid, este periódico ya ha podido saber cuándo se van a celebrar dichos sorteos.

Valladolid

En Valladolid, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) están llamadas a las urnas un total de 252.063 personas para este 15 de marzo, que podrán o no, ejercer su derecho al voto. Todo de un total de 302.614 habitantes que registra la capital en el año 2025, también siguiendo los datos del INE.

El sorteo de las mesas electorales va a tener lugar, como han confirmado fuentes municipales a este medio, el próximo lunes 16 de febrero, a las 9:00 horas de la mañana y en pleno extraordinario, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valladolid.

Los ciudadanos de Valladolid sabrán, ese día, si les toca o no ser mesa en un colegio electoral de la ciudad del Pisuerga.

Medina del Campo

En Medina del Campo, un municipio que cuenta con una población de 20.215 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) están llamadas a las urnas un total de 16.151 personas, como se puede consultar en la publicación del INE.

El sorteo, para saber a quién le toca ser mesa en la Villa de las Ferias va a tener lugar el próximo lunes 16 de febrero, a las 9:00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Medina, como han confirmado fuentes del consistorio medinense.

Los ciudadanos de Medina conocerán ese día si les toca o no estar en una mesa electoral el próximo 15 de marzo.

Arroyo de la Encomienda

En lo que tiene que ver con Arroyo de la Encomienda, un municipio con 22.800 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha de 2025, están llamados a las urnas un total de 17.099 personas.

El sorteo para conocer quién va a ser mesa y quién no se va a celebrar el próximo martes 17 de febrero, a las 14:00 horas y en Junta de Gobierno, como han informado fuentes del ayuntamiento a este medio.

Los habitantes de Arroyo sabrán ese día si les toca o no trabajar en una mesa electoral ese día.

Laguna de Duero

Laguna de Duero cuenta, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) con una población de 22.965 habitantes, en 2025. De ellos, según las mismas fuentes, están llamadas a las urnas un total de 19.077 personas.

En la localidad vallisoletana, el pleno extraordinario para elegir a los integrantes de las mesas electorales se va a celebrar el próximo martes, 17 de febrero, a las 9:00 horas y en pleno extraordinario, como han informado fuentes municipales a EL ESPAÑOL de Castilla y León.