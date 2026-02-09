Detenido Fernández Giralda, exatleta y concejal de Tudela por amenazar a su pareja con una pistola: ya ha dimitido

La Guardia Civil detuvo en la noche de este sábado al concejal del Ayuntamiento de Tudela de Duero Óscar Fernández Giralda por un presunto delito de amenazas en el ámbito familiar, tras denunciar su pareja que había sido amenazado de muerte con un arma en una vivienda de la localidad vallisoletana.

Según fuentes cercanas a la investigación, el edil, responsable del área de Deportes y miembro del Partido Popular, habría intimidado a su pareja, un hombre, con una pistola que, al parecer, no era de fuego.

El mundo del atletismo y del deporte vallisoletano se encuentra conmocionado ya que Fernández Giralda fue hace años todo un referente en el mundo del medio fondo llegando a tener su propio club bajo su nombre.

Hasta el domicilio se desplazaron de urgencia varias patrullas del instituto armado para proceder a su arresto y poner a salvo a la víctima, también hombre, por lo que los hechos se encuadran como violencia doméstica y no como violencia de género.

Fernández Giralda pasó la noche en los calabozos y fue puesto a disposición judicial en la mañana del domingo 8 de febrero. El juzgado decretó su puesta en libertad sin fianza, aunque con la obligación de personarse cuando sea requerido.

Tras conocerse los hechos, el presidente del Partido Popular de Valladolid, Conrado Íscar, informó de que el caso había sido elevado al comité de derechos y garantías del partido y anunció que se solicitaría al edil la entrega de su acta de concejal.

Horas después, el Ayuntamiento de Tudela de Duero comunicó oficialmente que Óscar Fernández Giralda ha presentado su renuncia al acta de concejal “por motivos estrictamente personales”, aunque todo se debe a este incidente con su pareja.

Desde el Consistorio se aceptó la decisión, agradeciendo la labor desempeñada durante su etapa al frente de la Concejalía de Deportes.

Más duro ha sido el comunicado del PPCYL donde anuncia que "El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de Castilla y León, expulsa al concejal de Tudela de Duero, Óscar Fernández Giralda, tras conocer que dicho concejal fue detenido en los últimos días por un presunto delito de amenazas a su pareja".

"El Partido Popular de Valladolid y el Partido Popular de Castilla y León muestran una vez más su compromiso en la lucha contra la violencia doméstica y aprovechan para condenar con rotundidad esta lacra".

Su palmarés

Óscar Fernández Giralda es un exatleta internacional, conocido en el ámbito del atletismo popular de la provincia de Valladolid.

Fue internacional absoluto en cuatro ocasiones, destacando especialmente en pruebas de fondo como el maratón y la media maratón.

Entre sus principales logros deportivos figuran un octavo puesto en el Campeonato del Mundo de Media Maratón celebrado en Veracruz (México) o el decimoquinto puesto en el Campeonato del Mundo de Maratón de Edmonton (Canadá).