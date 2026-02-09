Aprobado el proyecto para construir hasta 240 nuevas viviendas en Valladolid: entre 18 y 32 estarán protegidas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado, en su sesión de este lunes, 9 de febrero, el Proyecto de Urbanización de los sectores SE(R).56-01, en la calle Villagarcía de Campos, y SE(R).56-02, Camino Viejo de Simancas (Fase I).

Se trata de un paso que resulta clave para el desarrollo de nuevo suelo residencial en la ciudad en un proyecto que fue presentado el 25 de abril de 2025 por la Asociación de Propietarios de la Unidad de Actuación 1 (UA1) del SE(R).56-01, y recoge las obras de urbanización correspondientes a dicho sector y a la Fase I del sector SE(R).56-02, de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (PGOUVA).

La aprobación es parcial, ya que las determinaciones de urbanización del espacio libre del sector SE(R).56-02 no se incluyen en su totalidad. En concreto, el acuerdo aprobado contempla únicamente: las obras de urbanización del sector SE(R).56-01. Y las obras de coordinación y conexión situadas en el sector SE(R).56-02, que resultan estrictamente necesarias para garantizar el funcionamiento autónomo del sector SE(R).56-01.

El ámbito de actuación se encuentra dividido en tres unidades de actuación, y se ha previsto además la ejecución de dos actuaciones aisladas complementarias. La UA1, cuya urbanización y gestión urbanística será ejecutada por la Entidad Urbanística de Conservación (EUC) Asociación de Propietarios UA1 SE(R).56-01, que es la promotora de este proyecto.

José Ignacio Zarandona y plano de las actuaciones. Fotografías: Ayuntamiento de Valladolid.

Esta actuación permitirá la construcción de entre 140 y 240 viviendas en el ámbito urbanizado, lo que supone un impulso relevante para la oferta residencial de Valladolid. De ese total, entre 18 y 32 viviendas contarán con algún régimen de protección, reforzando el compromiso municipal con el acceso a la vivienda.

Tras la aprobación inicial, el proyecto se someterá a un periodo de información pública de un mes, conforme a lo establecido en la Ley de Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento, durante el cual la ciudadanía y las entidades interesadas podrán consultar la documentación y presentar alegaciones.

Complejo inmobiliario privado

En otro orden de temas, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a la concesión de una licencia urbanística (proyecto técnico) a Raimconsa Promociones, S.A., para la constitución de un complejo inmobiliario privado en la calle Asteroide s/n, en las Parcelas 3.1 y 3.2, en Los Santos-Pilarica.

El proyecto contempla la división de las dos parcelas objeto de la actuación en diferentes ámbitos, identificando los elementos privativos y los elementos comunes de cada una de ellas. Se dividen así las parcelas 3.1 y 3.2 en distintas fases de ejecución, estableciendo las condiciones para que cada una de las fases pueda promoverse y utilizarse de forma independiente, para que sea posible realizar las declaraciones responsables de primera ocupación de forma individualizada.

El principal objetivo de este complejo inmobiliario es la ejecución del ámbito en 6 fases y la ejecución ordenada de cada una de ellas.