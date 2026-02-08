Dos detenidos en Valladolid que crearon un entramado de empresas para estafar 243.000 euros a la Seguridad Social

La Policía Nacional ha detenido el pasado 5 de febrero a dos hombres que crearon un entramado de empresas para estafar más de 243.000 euros a la Seguridad Social. Están acusados de un presunto delito de fraude.

La denominada operación Orbe se inició en el marco de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. La investigación se centró en dos hombres que crearon varias empresas de prestación de servicios agrícolas, dedicadas a proporcionar "cuadrillas" de trabajadores a agricultores.

Los investigados dejaban de pagar las cuotas correspondientes a la Seguridad Social, creando importantes descubiertos en una empresa y seguidamente creaban otra carente de deuda a la que trasvasaban empleados y clientes.

La investigación, llevada a cabo por la colaboración entre la Inspección Provincial de Trabajo y la Seguridad Social de Valladolid, descubrió que 210 empleados llegaron a trabajar en al menos dos de las empresas. Algunos incluso en tres o cuatro.

Muchos de ellos eran despedidos disciplinariamente en una empresa y en el mismo día o antes se les contrataba en otra empresa del entramado.

Los clientes, por su parte, eran coincidentes de forma sucesiva entre las diferentes empresas del entramado. Solicitada la información a los mismos, descubrieron que a pesar de haber realizado contratos con sucesivas compañías a lo largo de los años, la "cara visible" y persona en contacto de todas ellas resultó ser siempre uno de los detenidos.

El entramado de cinco empresas provocó durante cuatro años en su conjunto un total de 243.000 euros en descubiertos de cuotas de la Seguridad Social, al margen de los generados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Los dos detenidos han sido puestos en libertad tras prestar declaración e informar los agentes a la autoridad judicial de lo actuado. Tienen, no obstante, la obligación de comparecer cuando sean requeridos por el juzgado.