El Carnaval de Valladolid 2026 se disfrutará a lo grande en siete zonas y contará con una carpa gigante de 150 metros

Irene Carvajal, concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, junto a Juan I. Herrero, jefe de programas de la Fundación Municipal de Cultura, y Carolina Castro, gerente de Vallsur, han presentado en la mañana de este viernes, 6 de febrero la programación del Carnaval 2026 en la ciudad del Pisuerga.

Una batería de propuestas que están diseñadas para que el público infantil, joven y adulto puedan disfrutar del animado ambiente propio de estas fiestas entre el viernes, 13 de febrero y el martes 17 del mismo mes.

“Vallsur está muy presente en esta programación. Quiero dar las gracias a Juan Herrero por elaborar un programa con ocio de calidad para disfrutar en familia y alejados de las pantallas. Para volver a disfrutar de los juegos y convertir los espacios y calles en un escenario diverso de actividades para todos los gustos y pasarlo bien en familia”, ha asegurado Carvajal.

Las calles y también las plazas de la ciudad del Pisuerga serán, un año más, escenario de pasacalles y batucadas para poner el toque festivo a estos días y llevarán los animados ritmos del Carnaval, tanto al centro como a los barrios.

El programa de este año consolida las propuestas estrenadas en 2025, como los sets de djs o el baile de máscaras en el Mercado del Val.

Los talleres, actividades temáticas y minidiscos familiares de la iniciativa ‘Carnivalópolis’, las fiestas carnavalescas en el LAVA y un concurso de disfraces, junto con las propuestas temáticas de museos, completan el programa del Carnaval de Valladolid.

Todo, en un evento que llegará a siete zonas de la ciudad y que contará con una carpa gigante, de 150 metros, en la Plaza de Portugalete.

Recuerdos y Vallsur

“Los recuerdos más bonitos de mi infancia son los disfrutados con la familia, abuelos, padres… descubrir los momentos del carnaval es mágico. El Carnaval de Valladolid no se entiende si no es en grupo”, ha afirmado Irene Carvajal.

La concejala ha incidido en que en este año 2026 se “da impulso y continuidad a las actividades que pusieron en marcha al entrar al Equipo de Gobierno”.

“No tenemos un carnaval como el de Ciudad Rodrigo o Toro, pero es el preludio de nuestra Semana Santa. 40 días después, la ciudad se viste de otro color y, para ello, el carnaval es muy importante”, ha señalado la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.

La gerente de Vallsur, Carolina Castro, ha asegurado que para Vallsur es “un orgullo” poder poner “el granito de arena” con actividades que consigan enganchar a todas las familias.

“Este año el calendario nos regala que el Carnaval coincide con San Valentin y viene cargado de creatividad y mucho amor, esperemos. Tendremos un carnaval ochentero y queremos usar nuestro eslogan: ‘Ponemos tu corazón del revés’”, ha afirmado la gerente de Vallsur.

Carvajal ha finalizado, antes de relatar el contenido del programa al completo, asegurando que “queremos convertir las calles en el escenario urbano para vivir el Carnaval de Valladolid”.

Música y desfiles en las calles

El programa arrancará, como viene siendo tradición, con el ‘Carnaval de los Coles’, un desfile que reunirá a escolares de varios centros de la ciudad. El viernes, 13 de febrero, a partir de las 11.00 horas, los pequeños recorrerán el Paseo Central del Campo Grande y la calle Santiago hasta la Plaza Mayor, donde, acompañados por la banda de la Escuela Municipal de Música y zancudos, participarán en un concurso de disfraces.

El mismo día, a las 17:00 horas, tendrá lugar el primero de los pasacalles en el entorno de Covaresa, al que seguirá un concurso de disfraces y una chocolatada.

A las 18:00 horas, un segundo desfile animará el barrio del Pinar del Jalón y desde las 21:00 horas, una nueva batucada va a tomar el entorno de la Catedral y la Iglesia de la Antigua.

Además de estos pasacalles, las batucadas llevarán los ritmos cariocas al centro de la ciudad durante el fin de semana.

Así, el sábado 14 de febrero, entre las 20:00 y las 21:00 horas, la música de Brasil animará tres desfiles más que partirán de las plazas España, Portugalete y Zorrilla para confluir en la Plaza España.

Una experiencia que se repetirá un día después, el domingo 15, entre las 13:00 y las 15:00 horas con cuatro batucadas que saldrán de la calle Francisco Zarandona de las plazas Zorilla, España y Portugalete para encontrarse en Plaza Mayor.

El lunes, 16 de febrero, los pasacalles animarán las calles de los barrios Huerta del Rey, Girón y Villa del Prado, desde las 16:30, de La Victoria, desde las 17:30 y también de San Isidro y Pajarillos, desde las 17:30 horas.

Por último, el martes 17 se celebrarán desfiles con música en Delicias, Belén y Pilarica, desde las 17:00 horas.

La música electrónica va a poner también banda sonora en las calles con la novedad del set de djs Juan Laforga y Especial Curaçao que ambientará el entorno de Cascajares, el viernes 13 de febrero y el de Martí y Monsó el sábado 14, entre las 19:30 y las 22:00 horas, un horario pensado para conciliar el programa con el descanso de los vecinos.

Pueden consultar el programa completo a continuación:

Fiestas y bailes de ‘CarnaVall’

Niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de las propuestas festivas organizadas por la Fundación Municipal de Cultura en la Cúpula del Milenio y el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA).

El LAVA abre sus puertas, un año más, a la celebración del ‘CarnaVall’. El domingo, a las 18:30h, acogerá una gran fiesta de disfraces con la música del proyecto ‘Arigato – cuentos que te canto’, que transforma los cuentos favoritos de los niños en canciones y bailes. Un día antes, el sábado día 14, el LAVA anticipará el ambiente carnavalesco Coplatrónica, una experiencia musical y escénica que hibrida copla y ritmos electrónicos. Las entradas para este espectáculo están disponibles a un precio único de 12 euros tanto en taquilla como en la página web lavavll.es (servicio con recargo).

Un día después, el domingo 15, la Cúpula del Milenio acogerá espectáculos de baile con las secciones infantiles (12:00h) y de adultos (18:00h) de escuelas de danza de la ciudad y el alfoz. La sesión de tarde concluirá con un baile social.

Ese mismo día, desde las 13:00h, el Mercado del Val acogerá un baile de máscaras amenizado con la música de Barba Dixie Band y el enérgico baile de los Lindy Monkeys.

Por último, el martes 17 de febrero se celebrará un concurso de disfraces para público infantil en la Cúpula del Milenio. Los pequeños podrán participar en las categorías de mejor disfraz individual, de pareja o de grupo, y ganar tarjetas regalo por cortesía del Centro Comercial Vallsur. Las inscripciones se realizarán de forma presencial ese mismo día, entre las 17:00 y las 18:00h.

La tarde estará animada por el grupo Pimpineja y la presentadora Popy Vegas, quienes pondrán música y un toque de diversión al evento. Como colofón, después de la entrega de premios habrá una chocolatada y se celebrará el entierro de “la sardinilla” al son de la charanga Los Chigüitos.

Talleres para niños y familias

Durante el fin de semana y el periodo de vacaciones escolares, los más pequeños de la casa podrán participar en diferentes propuestas lúdicas y educativas.

La propuesta ‘Carnavalópolis’ invitará a jugar y disfrazarse en familia a través de espacios y actividades temáticas, como zonas para realizar un maquillaje fantástico o talleres para decorar una tradicional sardina de Carnaval, entre otras propuestas. Las carpas, instaladas en la plaza del Portugalete, abrirán el sábado 14 y el domingo 15 de febrero de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00h y el lunes 16 y martes 17, sólo en horario de tarde. Además, el sábado, el domingo y el lunes habrá un ‘fin de fiesta’ con una ‘minidisco’ familiar de 20:00 a 21:00h.

El Museo de la Ciencia acogerá el espectáculo interactivo Las aventuras de Dinomaxi en Carnaval, asociado a su exposición ‘Dinosaurios. Gigantes de la Patagonia’. La actividad, que tendrá lugar los días 16 y 17 de febrero a las 12:00h, está dirigida a niños a partir de 4 años y su precio es de cuatro euros (dos en tarifa reducida). La programación del centro se completa con sesiones especiales de su planetario y una visita guiada a la exposición ‘Astronautas’ el domingo 15 a las 12:15h.

Por último, el Museo Patio Herreriano acogerá talleres para niños de entre 6 y 11 años en los días no lectivos, lunes y martes de Carnaval, en horario de 11:30 a 13:00h. El precio de la actividad es de dos euros por niño y día y las inscripciones pueden realizarse en la recepción del centro.