Violenta pelea en Medina del Campo entre dos hombres que se agredieron con un palo y una teja: uno perdió un diente

Una intervención conjunta entre la Policía Nacional y la Policía Local de Medina del Campo se ha saldado con la detención, el pasado 2 de febrero, de dos hombres como presuntos autores de sendos delitos de lesiones.

Los hechos se desencadenaron en torno a las 18:45 horas del citado día, cuando el 091 y un aviso ciudadano a una patrulla local alertaron de una riña tumultuaria en las inmediaciones del Parque de la Cerámica de la localidad.

Al llegar al lugar, los agentes de la Policía Local presenciaron el momento en que uno de los implicados, que sangraba abundantemente por el rostro, ignoraba las advertencias policiales y tras coger una teja del suelo golpeó con ella en la sien al otro hombre, que cayó al suelo de manera inmediata. Los agentes de Policía Local procedieron en ese momento a la detención del agresor.

Posteriormente, la Policía Nacional se personó en el lugar, y junto con Policía Local aseguraron la zona, identificaron a los implicados y hablaron con las personas presentes que pudieran aportar información sobre los hechos.

Los agentes de Policía Nacional se entrevistaron también con el hombre que había empleado la teja, quien se encontraba muy alterado y presentaba un sangrado continuo por la boca, manifestando que el otro implicado le había golpeado previamente con un palo, provocándole la rotura de varias piezas dentales.

Por su parte, los agentes de Policía Local intentaron recabar información del agredido con la teja, si bien este se encontraba en estado de semiinconsciencia, "sin poder articular un discurso coherente", según fuentes policiales.

Asimismo, los agentes de Policía Nacional tomaron declaración a dos testigos presenciales, quienes afirmaron haber visto cómo ambos hombres se agredían mutuamente, sin que ellos pudieran separarlos pese a intentarlo.

Durante la inspección de la zona, los agentes localizaron un palo con restos de sangre, presuntamente utilizado en la agresión inicial. Ante los hechos descritos, los agentes actuantes procedieron a la detención de ambos como presuntos autores de un delito de lesiones.

Debido a la gravedad de las heridas, ambos fueron trasladados por los servicios sanitarios al Hospital Comarcal de Medina del Campo. Uno de los detenidos precisó suturas en el labio y sufrió la pérdida de un diente, mientras que el segundo presentó un traumatismo craneoencefálico leve.

Tras recibir el alta hospitalaria y finalizar las diligencias en dependencias policiales, ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.