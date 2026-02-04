Vallsur reúne a familias y expertos para reflexionar sobre el uso responsable de la tecnología en la infancia

El centro comercial Vallsur ha acogido hoy la proyección del documental Zona Cero Pantallas, una pieza audiovisual que sintetiza las conclusiones de una campaña internacional diseñada para sensibilizar sobre el uso de dispositivos digitales en los menores.

El evento se ha convertido en un punto de encuentro esencial entre familias y profesionales, centrando el foco en el reto que supone acompañar a niños y adolescentes en un entorno digital cada vez más complejo.

En la jornada ha estado presente Irene Carvajal, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid y concejala de Educación y Cultura; Carolina Tresierra, docente del colegio Apostolado; y Noelia Muelas, representante de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles, entre otros expertos.

Durante el acto, Irene Carvajal ha subrayado que este tipo de iniciativas son fundamentales para cumplir con el IV Plan de Infancia y Adolescencia de Valladolid, reforzando además la condición de ciudad amiga de la infancia.

El documental proyectado expone las principales inquietudes detectadas durante la campaña Desconectar para reconectar, impulsada por Castellana Properties en España y Portugal.

Lejos de plantear un debate prohibicionista, la obra invita a las familias a liderar desde el ejemplo y la coherencia. Entre las preocupaciones más repetidas por los padres destacan la falta de control sobre los algoritmos que exponen a los menores a contenidos inapropiados, así como el temor a que los dispositivos generen una distancia emocional insalvable dentro del núcleo familiar.

Por su parte, Carolina Castro, gerente de Vallsur, ha destacado que el centro comercial aspira a ser un espacio que trascienda el consumo para generar conversaciones necesarias para la sociedad. En este sentido, la iniciativa ha permitido a más de 1.300 familias participar en retos de desconexión, logrando acumular más de 95.000 minutos de tiempo de calidad sin pantallas.

“En Vallsur entendemos nuestro papel como un espacio que va más allá y que puede contribuir a generar conversaciones necesarias para la sociedad. Con la iniciativa Zona Cero Pantallas hemos querido ofrecer a las familias un lugar de encuentro y reflexión sobre un reto que nos afecta a todos: cómo acompañar a niños y adolescentes en el uso de la tecnología desde el criterio, el ejemplo y la coherencia. Se trata de aprender a convivir con las pantallas de una forma más saludable y consciente”, ha señalado.

Según los expertos que participan, el uso excesivo de la tecnología no solo dificulta la comunicación directa, sino que entorpece la detección de problemas emocionales y altera hábitos fundamentales como el sueño y el estudio.

El documental Zona Cero Pantallas que recoge los testimonios de los expertos y las principales conclusiones de toda la iniciativa a nivel internacional, está disponible en Youtube. Además, todas las charlas y mesas redondas están disponibles en abierto en el pódcast Zona Cero Pantallas, tanto en Spotify como en YouTube.