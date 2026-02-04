Los riders de Valladolid llevarán un sistema de localización GPS en su bicicleta o patinete tras la oleada de robos en los repartos

Los riders de Valladolid de la empresa Activos 100x100 llevarán un sistema de localización por GPS en sus bicicletas y patinetes eléctricos después de la oleada de robos sufridos en la ciudad durante las entregas a domicilio.

Así lo ha anunciado UGT a través de sus delegados, que han logrado que se atiendan sus reivindicaciones en la empresa para implantar este sistema.

Durante la primera reunión de comité de UGT, la representación sindical había planteado la necesidad de que se asumiera por parte de la empresa algún tipo de medida antirrobo para proteger las herramientas de trabajo de estos repartidores.

El sindicato expuso tres posibles vías: la dotación de candados, la contratación de una póliza de seguros o la implantación de dispositivos de localización GPS.

Finalmente, la empresa ha aceptado avanzar en la implantación de dispositivos GPS como medida de protección para su plantilla.

La compañía se ha comprometido, según UGT, a presentar propuestas concretas en un plazo aproximado de un mes, incluyendo el procedimiento de instalación.

En un escrito remitido a los medios de comunicación, el sindicato ha explicado que en este caso "la colocación de los dispositivos será voluntaria con el compromiso individual de devolución del mismo en caso de finalizar la relación laboral".

Por otro lado, la empresa tendrá que garantizar el mantenimiento y la reposición del dispositivo durante la duración del vínculo laboral con el trabajador.

De forma paralela, el comité también ha abordado otras cuestiones para mejorar las condiciones de los empleados, como las mejoras en la compensación de festivos y la reposición de las mochilas como instrumentos para el desempeño profesional.

Tal y como explican desde UGT, "es importante contar con una representación fuerte y conocedora de la realidad diaria de la plantilla, sobre todo en este tipo de sectores, para defender derechos, anticipar problemas y negociar soluciones reales que mejoren las condiciones laborales de quienes sostienen el servicio cada día".