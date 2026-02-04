La familia de Sergio Delgado pide expulsar al profesor de la UVA y tomará acciones penales: "Un sufrimiento insoportable"

"Nuestra familia no busca disculpas vacías. Busca respeto, responsabilidad y justicia". Con estas contundentes palabras, la familia de Sergio Delgado, el joven vallisoletano que perdió la vida en Burgos en 2024 tras recibir un puñetazo mortal, ha roto su silencio.

Lo ha hecho a través de un comunicado tras los graves comentarios rescatados de X de un profesor de la Universidad de Valladolid hace dos años, cuando sucedió el crimen, en los que señalaba que "Si ese fue el motivo pues un asesinato muy merecido", en referencia a su origen vallisoletano.

La familia ha querido dejar constancia de que, aunque Héctor Felipe Mateo, profesor ayudante doctor e investigador postdoctoral en la Escuela de Ingeniería Informática de la UVa, ha eliminado los mensajes y emitido una disculpa pública, esta actuación no puede entenderse como una "reparación real del daño causado".

Para los allegados de Sergio, esta rectificación llega solo tras la reacción social y mediática, y no borra la gravedad de unos hechos que han supuesto un "sufrimiento añadido, profundo e insoportable" en un momento en el que la familia revive el dolor de la pérdida durante el proceso judicial. En su escrito, recalcan que la retirada del contenido no extingue la posible responsabilidad penal ni disciplinaria derivada de la publicación original.

"Las disculpas carecen de significado cuando no van acompañadas de un reconocimiento expreso de la gravedad de lo ocurrido, de la asunción de responsabilidades y de consecuencias reales acordes al daño causado", aseguran.

Por ello, la familia ha reafirmado su intención de ejercer acciones penales por posibles delitos de odio y contra la integridad moral. Y por otro, la exigencia al rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo, de "medidas disciplinarias incluida la expulsión por parte de la Universidad de Valladolid y de cualquier otra institución académica".

Finalmente, han anunciado que no realizarán más declaraciones públicas para respetar el curso del juicio por el asesinato de Sergio, pero advierten que, una vez finalizada esta fase, adoptarán todas las medidas legales necesarias para defender la memoria del joven y la dignidad de su familia frente a lo que consideran disculpas "tardías y genéricas".

Cabe recordar que la Universidad de Valladolid hasta el momento sólo ha remitido un comunicado en el que "manifiesta su repulsa y condena ante cualquier tipo de violencia, que en ningún caso puede tener justificación alguna”. Asimismo, se ha limitado a apuntar que está realizando las "actuaciones procedentes conforme a las normas y procedimientos universitarios" y a remitir la carta de disculpas del profesor implicado.

"Lamento profundamente el daño que, de manera inconsciente e involuntaria, pueda haber causado a la imagen de la Universidad de Valladolid, a los estudiantes y, reitero, a la memoria de la víctima y a su familia. He aprendido de la forma más dura la enorme responsabilidad que conlleva cada palabra que escribimos en el espacio público", indicaba el profesor en el escrito remitido por la Universidad.