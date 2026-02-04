Ana (23), bioingeniera, logra la beca de Tecnovitae por su 'gemelo' del corazón pediátrico: "Sirve para llegar a tiempo"

El presidente de la Fundación TecnoVitae, Rafael Álvarez, y el director, Javier Escribano, entregan la Beca CTS 2025 a Ana Montañés Blay Miriam Chacón Ical

El proyecto liderado por la joven valenciana Ana Montañés Blay (23 años) ha sido el seleccionado por la Fundación Tecnovitae, con sede en Valladolid, como ganador de la Beca CTS 2025 (Ciencia, Tecnología y Sociedad). Una iniciativa que se basa en la creación de un 'gemelo' del corazón pediátrico que sirve para mejorar el "criterio diagnóstico" de los médicos a la hora de detectar el bloqueo de la rama derecha, una patología que afecta al 4% de los menores de entre 5 y 12 años.

"Hay un problema que tienen los médicos en el criterio diagnóstico. Si no se diagnostica a tiempo este tipo de patologías puede llegar a producir hipertrofia ventricular, una hipertensión pulmonar o insuficiencia cardiaca", ha explicado.

Su modelo computacional, que recrea el corazón de los menores a través de las imágenes del TAC y hace una simulación cardíaca, sirve para "llegar a tiempo" en el diagnóstico y encontrar así una terapia más personalizada y adecuada al comportamiento de las circunstancias del paciente.

Cabe destacar que la Beca CTS de la Fundación Tecnovitae, dotada con 5.000 euros, propiciará que el proyecto "continúe porque sino acabaría antes", según ha desvelado el director del organismo, Javier Escribano, sobre lo que le ha contado la propia ingeniera eléctrica industrial especializada en bioingeniería.

En este sentido, Escribano ha destacado que este tipo de proyectos "no tratan solo de algo teórico, sino que son algo realmente práctico". Precisamente, el director de la Fundación Tecnovitae, Jesús Álvarez, ha explicado que la naturaleza de las becas busca "poner el conocimiento al servicio de las personas".

Sobre Ana y su proyecto

Ana es graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y actualmente cursa el máster en Ingeniería Biomédica, además de trabajar para el Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería (Ci2B).

Precisamente, este proyecto que versa sobre las simulaciones electromecánicas de bloqueo de rama derecha en pacientes pediátricos parte de su propio Trabajo Fin de Máster que ha decidido darle una "continuación" con el objetivo publicar en "alguna revista científica a mediados de año".

La joven valenciana es la encargada de coordinar el grupo de investigación que desarrolla el proyecto, que se completa con Beatriz Tenor y Jorge Sánchez. El proyecto se está desarrollando en el propio Ci2B con la colaboración del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Con el modelo computacional se aborda la problemática clínica a la hora de diferenciar, en niños y niñas, entre bloqueos de rama derecha de carácter fisiológico y aquellos asociados a patologías cardíacas.

Teniendo en cuenta que los criterios diagnósticos, en la actualidad, derivan en gran medida de estudios realizados en población adulta, esto limita su precisión en edades pediátricas, buscando el proyecto de Ana y sus compañeros superar este condicionante.

Los modelos tridimensionales personalizados del corazón pediátrico son capaces de integrar tanto la propagación eléctrica como la respuesta mecánica del miocardio. Los resultados de las simulaciones permiten identificar nuevos marcadores eléctricos y funcionales, lo que contribuye a un diagnóstico más preciso y a una mejor toma de decisiones clínicas.