Un curioso abisinio relleno, mejor plato con cerdo de CyL: se hace en un famoso restaurante de Valladolid

Imagen del abisinio del 5 Gustos que se ha llevado el premio al mejor plato elaborado con cerdo de Castilla y León. Fotografía: Ayuntamiento de Palencia.

La cuarta edición del Concurso de Platos del Cerdo de Castilla y León- Palencia 2026, que ha tenido lugar en el marco de Las Candelas, festividad en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Calle, ha dado los ganadores del sabroso concurso.

El Restaurante 5 Gustos de Valladolid se ha proclamado ganador gracias al ‘Palenporck’, una propuesta que cuenta con una gran complejidad técnica y creatividad gastronómica y que rinde homenaje al cerdo en todas sus expresiones.

La elaboración consiste en un abisinio relleno de guiso de manitas de cerdo con jamón que va acompañado de oreja crujiente, royal de sangre y gel de yuzu con piñones tostados, todo dispuesto sobre el propio abisinio.

La propuesta se completa con una sopa de ajo con jamón y un coral elaborado a partir del caldo de la oreja de cerdo, cerrando un conjunto de sabores intensos y equilibrados.

El cocinero Ricardo Pelaz recibió el trofeo del certamen, entregado por el concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Palencia, Francisco Fernández, así como 500 euros en productos Mahou, otorgados por Nuria Escribano, gestora de mercado de la cervecera en Palencia, y un diploma concedido por Maribel Contreras, concejala de Vamos Palencia.

Más premios

El segundo puesto fue para la propuesta “Petit Suisse” relleno de crema de morcilla de cebolla de Fuente Andrino, coronado con un delicado praliné de leche de piñones, que conquistó al jurado por su equilibrio y creatividad. Una original elaboración del cocinero Alberto Villegas, del restaurante San Remo Palencia.

El podio de las mejores elaboraciones de cerdo de la región se completa con el restaurante España, ubicado en Fermoselle (Zamora), que obtuvo el reconocimiento del jurado gracias a su propuesta “Cerdo Wonton”. El plato presenta un guiso de oreja, pata y morro de cerdo con kimchi, encerrado en una delicada empanadilla tipo wonton, acompañado de berza crujiente marcada a la sartén con mantequilla y su propio caldo, y garbanzos caramelizados con miel, dando como resultado una elaboración que fusiona tradición y matices contemporáneos.

El jurado valoró especialmente el equilibrio de sabores y la correcta ejecución técnica de las elaboraciones, motivo por el cual concedió la Mención Especial del Jurado al restaurante El Maño de Palencia por su plato “Secreto de las Candelas”, creación de José Gregorio Figueredo y Alberto Beltrán. Este reconocimiento está dotado con un bono de compra de 100 euros en menaje profesional del Grupo Crisol Palencia, entregado por su gerente, Enrique Becerril.

Los ganadores del segundo y tercer premio recibieron un trofeo entregado por el concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández. Asimismo, obtuvieron 300 € y 200 € en productos Mahou, respectivamente, y un diploma otorgado por Miguel Ángel Ortiz, presidente de FEPORCYL (Federación de Productores de Porcino de Castilla y León), patrocinadores del certamen, junto a Bodegas Valdesneros. El concurso ha sido organizado por la Academia de la Tapa y del Pintxo.

Tras una jornada marcada por la creatividad gastronómica, los participantes han puesto de relieve la versatilidad del cerdo en sus distintas elaboraciones, subrayando la calidad y autenticidad de los productos de la región, lo que les ha hecho merecedores de un diploma de reconocimiento como finalistas, entregado por representantes de la Corporación Municipal.

El jurado ha evaluado especialmente la calidad de los ingredientes, la originalidad, la ejecución técnica y el resultado final de cada elaboración.

En palabras de Raúl del Moral, presidente del jurado, cocinero y docente de la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid: "El concurso se ha consolidado como una muestra representativa de la diversidad gastronómica de Castilla y León. Este certamen pone de manifiesto la capacidad de aunar tradición y técnicas culinarias de vanguardia en torno a un producto tan versátil como el cerdo, auténtico referente gastronómico de nuestra región".

Comité

El comité evaluador ha contado asimismo con la participación de Nieves Caballero, académica de número de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía y periodista especializada con más de tres décadas de trayectoria en El Norte de Castilla; Jorge Guerra, creador de contenido gastronómico y referente en la difusión de experiencias culinarias a través de su perfil @guerra_te_lia; Víctor Maestro, jefe de cocina de La Parrilla de Don Jamón y presidente de la Asociación de Cocineros de Palencia “La Cocina de la Bella Desconocida”; y Roberto Román, profesional con más de 25 años de experiencia al frente de Morcillas de Fuenteandrino, vinculado a la tradición chacinería y a la divulgación cultural de la matanza del cerdo.

El IV Concurso de Platos del Cerdo de Castilla y León ha reafirmado la calidad de la gastronomía regional y el alto nivel de los cocineros castellano-leoneses, consolidando a Palencia como un escenario destacado dentro del calendario gastronómico de la Comunidad.