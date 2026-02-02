Aldeamayor de San Martín quiere ser un municipio ciberseguro: un camión desplegable para 60 personas llega al lugar

Aldeamayor de San Martín va a acoger unas jornadas sobre Ciberseguridad que van a tener lugar en la Plaza Mayor de la localidad desde el 3 al 7 de febrero, como han informado fuentes municipales.

Una actividad que está organizada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) que depende del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Todo ello en colaboración con el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín y dentro de la campaña que lleva el nombre de #ExperienciaIncibe que se va a desarrollar en un camión desplegable para más de 60 personas.

Camión que lleva tres años recorriendo distintos puntos de la geografía española con el propósito de formar a la ciudadanía en seguridad.

Una propuesta que se enmarca dentro de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contando con la financiación de la Unión Europea (Next Generation).

En particular, la instalación dispone de dos grandes espacios, uno interior y otro exterior, en los que se llevarán a cabo actividades de sensibilización, formación y ocio. La experiencia está abierta tanto al público en general como a los centros educativos, con los que el Instituto Nacional ya ha comenzado a contactar.

El espacio incluye zonas expositivas, de conferencias, de materiales didácticos y también de juego, donde habrá un ‘escape room’ para aprender a afrontar riesgos digitales y a poner en marcha medidas para prevenir y gestionar amenazas. Además, se ofrecerá información sobre cómo contactar con el ‘017’, la línea telefónica de ayuda de INCIBE.

La actividad se desarrollará los siguientes días 3, 4, 5, 6 y 7 de febrero de 2026. El horario es: M-V 9:00-14:00 y 16:30-19:30 h / S 11:00-15:00 y 16:00-20:00 horas.