Víctor Orta, del Real Valladolid, desatado contra el árbitro tras su error: "Por tus decisiones dejas a 30 familias en paro"

La derrota del Real Valladolid, una más, en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba CF (3-1) dejó mucho más que un resultado negativo en la clasificación. Una sensación de cuesta abajo y sin frenos y de falta de rabia tanto del técnico Tevenet como de los jugadores.

El partido estuvo marcado por una controvertida decisión arbitral que condicionó por completo el desarrollo del encuentro y que terminó derivando en un episodio extradeportivo que ahora está en manos del Comité de Disciplina. La expulsión del capitán Juric no fue tal, como se recoge en las imágenes.

El encuentro se encontraba igualado (1-1) y con la sensación de que el conjunto blanquivioleta, dirigido por Tevenet, iba de menos a más cuando, en el tiempo añadido de la primera parte, el Real Valladolid se quedó sin su capitán, Juric.

El central fue expulsado en una acción en la que dio la impresión de tocar balón siendo el último defensor. El VAR no intervino y el Pucela afrontó toda la segunda mitad con un jugador menos. Sin embargo, ningún jugador fue capaz de presionar al árbitro madrileño Pérez Hernández. Tampoco lo hizo el entrenador en la rueda de prensa.

A pesar del esfuerzo defensivo, el Córdoba acabó decantando el partido tras la entrada de Sergi Guardiola. El exdelantero del Valladolid, como no, firmó dos goles que dejaron los puntos en casa y agravaron la situación clasificatoria de un Pucela que sigue mirando hacia la zona baja.

Sin embargo, la mayor controversia llegó tras el pitido final. Según recoge el acta arbitral redactada por el colegiado madrileño Manuel Ángel Pérez Hernández, se produjeron incidentes en el túnel de vestuarios protagonizados por el director deportivo del Real Valladolid, Víctor Orta.

“Una vez finalizado el partido, estando en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Real Valladolid Don Víctor Orta Martínez se dirigió a mí en los siguientes términos: ‘Por tus decisiones dejas a 30 familias en paro’”, refleja textualmente el acta.

Unas palabras que elevan la tensión y ponen el acento en las consecuencias humanas que, a juicio del dirigente blanquivioleta, pueden derivarse de decisiones arbitrales como la expulsión de Juric.

Sin embargo, en las redes sociales también algunos aficionados blanquivioletas critican que las decisiones técnicas de Orta a la hora de contratar a un entrenador y de fichar a jugadores también están poniendo en peligro la situación del club blanquivioleta, que tras descender el año pasado de Primera, ahora ve más cerca la Primera RFEF que el regreso.

El documento arbitral recoge además un segundo episodio, esta vez con el cuarto árbitro, José María Aranda Delgado. Según el acta, Orta le sujetó del brazo dándole un tirón hacia atrás mientras se dirigía a él afirmando: “La roja la has tenido que ver muy clara”.

El Comité de Disciplina estudiará el caso este miércoles. Cabe la posibilidad de una sanción dura deportiva para el director deportivo del Real Valladolid, además de una económica.