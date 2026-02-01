Pega un cabezazo a un policía tras pedirle que se fuera por estar borracho de un local de apuestas en Valladolid

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la noche del pasado 30 de enero en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad, tras un incidente ocurrido en un local de apuestas de la ciudad.

Los hechos tuvieron lugar después de que saltara la alarma de atraco por pulsador en el establecimiento. Al recibir el aviso, la Sala CIMACC 091 comisionó de inmediato a un indicativo policial uniformado, personándose en el lugar una radiopatrulla del Grupo de Atención al Ciudadano.

Una vez en el local, los agentes se entrevistaron con la responsable del establecimiento, quien relató que dos jóvenes habían accedido al interior mostrando aparentes síntomas de embriaguez, insultando y molestando al resto de clientes.

Según su testimonio, al solicitar bebidas alcohólicas, se les negó el servicio y se les pidió que abandonaran el local, a lo que se negaron, comenzando a golpear las máquinas de apuestas y a proferir insultos y amenazas contra los presentes.

Ante el temor generado por la situación, la responsable decidió accionar la alarma de atraco para solicitar la presencia policial con mayor rapidez. Los agentes lograron convencer a los dos jóvenes para que abandonaran el establecimiento y, ya en el exterior, procedieron a su identificación.

Durante la intervención, uno de los jóvenes mostró una actitud hostil hacia los policías, desobedeciendo de forma reiterada sus indicaciones y aumentando progresivamente su agresividad.

De manera repentina, propinó un cabezazo en el rostro a uno de los agentes, lo que obligó a los funcionarios a reducirlo, produciéndose un forcejeo en el que ambos policías resultaron agredidos.

El joven fue detenido como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad y trasladado a los calabozos de dependencias policiales, donde continuó profiriendo amenazas durante el traslado.

El detenido fue puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.