Melisa (33), una de las mujeres más jóvenes en la Policía Local de Valladolid: “Cobro unos 2.000 € y solo pienso en servir”

Melisa, una de las mujeres más jóvenes en la Policía Local de Valladolid.

La Policía Municipal de Valladolid ha cumplido, este año 2026, ni más ni menos que 200 años. El pasado 12 de enero estrenaba parque en la ciudad del Pisuerga con su nombre en el espacio verde que discurre paralelo al paseo del Jardín Botánico, en la zona de Puente Jardín, justo el día que se conmemoraban esos 200 años del cuerpo.

Son muchos los actos que están programados a lo largo de este año para conmemorar tal efeméride. Es tiempo de poner en valor el trabajo del cuerpo y de ensalzar la figura de los que han pasado por el mismo, a lo largo de todo este tiempo, y también de los jóvenes que llegan.

La vallisoletana Melisa es una de ellas. A sus 33 años lleva dos y medio en la Policía Municipal de Valladolid, después de estar un año y medio en Salamanca, lugar en el que aprobó la oposición.

Amante del deporte y de los viajes, es motorista en la zona centro. Está orgullosa de pertenecer al cuerpo y mira al futuro con optimismo. Cuenta a EL ESPAÑOL de Castilla y León su historia.

Saca la oposición en Salamanca y vuelve a Valladolid

“Me defino como una persona que es normal. Que disfruta mucho de la tranquilidad y a la que le encanta juntarse con amigos y, también, con la familia”, asegura Melisa en la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nuestra protagonista confiesa que “no tenía en mente” lo de ser Policía Municipal. Sin embargo, un amigo le animó y se lanzó a la aventura, primero pasando por la academia, segundo, logrando aprobar las pruebas en Salamanca para volver a Valladolid.

“Estuve estudiando el año 2021. Aprobé la oposición en 2022 y entré al cuerpo. En septiembre de 2023 elegí destino. No podía ser otro que volver a mi ciudad y aquí estoy, tras muchas horas de esfuerzo”, señala.

Pruebas físicas, mucha teoría, horas y horas que han valido para dar un giro radical a su vida. Para conseguir una estabilidad y pensar en el futuro con optimismo.

Melisa durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Mayor igualdad entre hombres y mujeres

“Soy una de las mujeres más jóvenes de la Policía Municipal de Valladolid. Creo que ha cambiado mucho todo y que la mujer sí es respetada en el cuerpo. Se pueden mejorar cosas, como ampliar nuestra presencia, pero creo que vamos por el buen camino”, argumenta.

Como nos comentan fuentes de la Policía Municipal de Valladolid, de la próxima hornada de nuevos agentes que entren al cuerpo, un total de siete serán mujeres y seis hombres, de las trece plazas totales.

“Siento que se ha igualado el tema de los derechos laborales y también los salarios. Yo cobro unos 2.000 euros y solo pienso en servir. Me gustaría resaltar que no pensamos en el dinero. Lo nuestro es vocacional. Servimos al ciudadano”, apunta Melisa.

Hablando de las acciones que más recuerda en estos dos años y medio que suma como agente, sirviendo a la ciudadanía vallisoletana, pero también a otra que lo necesitaba, y mucho.

“De lo que más me acuerdo es de cuando fuimos a la Dana a ayudar, durante una semana. Fue una experiencia increíble. Te contaban lo duro que había sido vivirlo. Hablabas con familias que habían perdido a su padre, madre o hijo. Durísimo”, añade.

Unos días que no olvidará en el resto de su vida.

Melisa durante la entrevista.

El futuro y 200 años

“El futuro lo veo con mucho optimismo. Estoy bien donde estoy. No me planteo ascender. Mientras siga así, así seguiré. Trabajando y dando lo mejor de mí para ayudar a la ciudadanía cuando lo necesite”, apunta.

Nuestra entrevistada vive “con mucho orgullo” los 200 años de la Policía Municipal y añade que “queda un año de actos” en los que “estarán representando la historia del cuerpo”.

“Hay gente que valora y agradece mucho lo que hacemos. Otros no tanto. Tiene que haber de todo. Queremos seguir avanzando y cumplir otros 200 años de historia”, finaliza nuestra entrevistada.

Melisa es un ejemplo de optimismo y savia nueva en la Policía Local de Valladolid.