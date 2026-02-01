Mario (49) abre un nuevo restaurante en un municipio de Valladolid: “El menú diario está a 16 € y la caña vale 2,40”

Mario en el Bar Restaurante Par 69 de Arroyo de la Encomienda. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Arroyo de la Encomienda es un municipio que crece y crece en la provincia de Valladolid. Un lugar de oportunidades con sus 22.800 habitantes, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), perfecto para montar un negocio y triunfar.

Eso es lo que ha hecho Mario, con el apoyo de un socio. Han puesto en marcha y abierto el Bar Restaurante Par 69 con el objetivo de “triunfar” y convertirse en “un referente en la provincia de Valladolid”.

Un establecimiento hostelero que también está abierto para grandes celebraciones en un entorno fantástico en el que disfrutar de las mejores vistas y de un evento para recordar toda la vida.

Hablamos con Mario Aguado Portugal, apenas una semana después de que el lugar abriera sus puertas.

El comedor del Bar Restaurante Par 69. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La vida de Mario y la hostelería

“Provengo de una familia trabajadora. A una edad muy temprana empecé en esto de la hostelería. Con solo 16 años. De ahí, a diferentes bares de copas y discotecas que siempre estaban de moda por aquellos tiempos”, asegura Mario Aguado Portugal.

Nuestro entrevistado tiene 49 años. Es vallisoletano y, con solo 20 primaveras, montó su primer bar. Sin miedo a nada. Es un amante de la vida. Un “disfrutón” como él mismo cuenta entre risas.

“Recuerdo que, cuando era muy pequeño, quería ser dentista. Sin embargo, cuando solo tenía 15 años, hicimos una fiesta unos cuantos amigos en un bar y se llenó de gente. Ese día me di cuenta de la capacidad de movilización que tenía”, asegura.

Por ello, su vida se tornó hacia el complicado y sacrificado mundo hostelero. Hoy continúa en ello y ha abierto un nuevo establecimiento hostelero en Arroyo de la Encomienda que lleva el nombre de Bar Restaurante Par 69, que abrió sus puertas el pasado viernes, 23 de enero, con una inauguración por todo lo alto.

La apertura del Bar Restaurante Par 69

Un nuevo establecimiento hostelero que se ubica en el Camino Viejo de Arroyo de la Encomienda, en el Campo de Golf Sotoverde. Mario lo gestiona junto a su socio. La ilusión les invade en los inicios.

“Hemos abordado una gran reforma del lugar. Cambiando mucho todo el espacio. Entre terraza, salones y cafetería contamos con un espacio de 400 metros cuadrados. Abrimos el pasado viernes, 23 de enero y la inauguración fue un éxito”, afirma nuestro entrevistado.

La terraza del precioso lugar. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

En la actualidad han arrancado con un total de nueve trabajadores. Allí trabaja Juanjo, el que fuera cocinero de Emilio Moro durante muchos años. Uno de los más reconocidos en Valladolid por su brillante trayectoria.

También Juan, que es el jefe de sala. Uno “de los mejores profesionales del sector y especialista en hacer que la experiencia en Par 69 sea inmejorable”, nos explica Mario.

Un gran equipo en busca del triunfo.

Buen servicio y sabrosas carnes y pescados

El lugar cuenta también con unas instalaciones que “son perfectas para la celebración de bodas, comuniones y cualquier tipo de evento” en un “marco incomparable y rodeado por los campos de golf y las vistas al lago del campo”. También cuenta con un aparcamiento en el que caben un total de 150 coches.

“El menú diario está a 16 euros y la caña vale 2,40. Es un tercio. Contamos con una carta acorde al establecimiento en la que destaca las carnes y los pescados a la parrilla”, afirma Mario Aguado Portugal.

Imagen de la cafetería. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El objetivo que se marcan en el Bar Restaurante Par 69 pasa por “ofrecer un buen servicio” y un “producto a precio asequible”. Todo tras una inversión “muy grande” y un gran esfuerzo para abrir el negocio hostelero.

“Nos da miedo, pero una aventura es una aventura. Creemos que iremos creciendo, poco a poco. Queremos ser referentes en el sector de la hostelería de la provincia de Valladolid”, finaliza nuestro entrevistado.

Ojalá así sea.