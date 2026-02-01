Atendido un hombre de 59 años y dos policías locales en un incendio en una vivienda de Medina del Campo

Un hombre de 59 años ha sido atendido esta madrugada tras resultar afectado por inhalación de humo en un incendio registrado en una vivienda de Medina del Campo (Valladolid).

El suceso ha tenido lugar en torno a las 01:40 horas de este domingo, 1 de febrero, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada de la Policía Local de Medina del Campo solicitando asistencia sanitaria para una persona afectada por un incendio en una vivienda situada en la calle Pisos Versalles.

En ese momento, tanto los bomberos como la propia Policía Local y agentes del Cuerpo Nacional de Policía ya se encontraban interviniendo en el lugar.

Desde el centro de emergencias, el 1-1-2 ha dado aviso al Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico hasta el lugar del incendio.

El personal sanitario de Sacyl ha atendido en el lugar a un hombre de 59 años, que presentaba síntomas por inhalación de humo. Posteriormente, ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Medina del Campo para una evaluación más completa.

Asimismo, la Policía Local ha informado de que dos de sus agentes también han resultado afectados por el humo durante la intervención, aunque ambos se han desplazado por sus propios medios a un centro sanitario para ser atendidos.