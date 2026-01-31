El turismo deportivo en Valladolid, “en riesgo” por los altos precios de los hoteles, según VTLP

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra ha alertado sobre la situación del turismo deportivo en la ciudad, que según el grupo “se está viendo seriamente afectado por los elevados precios de las plazas hoteleras”.

Esta circunstancia, aseguran, “pone en riesgo la asistencia de familiares de deportistas a competiciones y eventos que durante años han atraído a miles de visitantes a Valladolid”.

La portavoz del grupo municipal, Rocío Anguita, explicó que han preguntado directamente a la concejala de Deportes si el Ayuntamiento está trabajando con la Asociación de Hoteles de Valladolid para “ajustar los precios” en determinados eventos deportivos organizados por federaciones.

Según Anguita, “la respuesta ha sido clara: de momento no se está dando ningún paso”.

Anguita defendió que este tipo de competiciones “han traído tradicionalmente a la ciudad un turismo familiar, con niños vinculados a las distintas disciplinas deportivas”, y lamentó que “los precios no se están ajustando a la realidad de estas familias, por lo que actualmente no es asequible venir a Valladolid”.

Desde Valladolid Toma la Palabra consideran que esta “falta de coordinación está provocando una pérdida de capacidad de atracción de eventos deportivos”, lo que implica dejar escapar competiciones que “generan actividad económica, dinamizan la ciudad y refuerzan la imagen de Valladolid como referente deportivo a nivel estatal”.

Por ello, Anguita insistió en la “urgencia de retomar el diálogo y el trabajo conjunto en materia de turismo deportivo”.

La portavoz concluyó que “es imprescindible volver a sentarse y trabajar este modelo si queremos seguir siendo un referente en todo el país y, además, si queremos seguir apoyando al sector hotelero como se ha hecho en otros momentos desde este Ayuntamiento”.