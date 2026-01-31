Trágico accidente en Aldeamayor: fallece un conductor de 42 años tras volcar su camión cisterna de leche

Ambulancia 112 del Sacyl en una foto de archivo Ical

Un accidente de tráfico ocurrido este sábado a las 12:01 horas en la carretera VA-302, a la altura del kilómetro 6, ha dejado un fallecido.

Un camión cisterna que transportaba leche volcó en la vía, atrapando en la cabina a su conductor.

Los servicios de emergencia fueron avisados de inmediato. La Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de la Diputación de Valladolid y Emergencias Sanitarias - Sacyl se desplazaron hasta el lugar del suceso para prestar asistencia.

Según informa la Guardia Civil, el conductor, un hombre de 42 años, lamentablemente falleció en el accidente. Las autoridades investigan ahora las causas que provocaron el vuelco del vehículo.

La carretera permaneció parcialmente cortada mientras los equipos de rescate trabajaban en la zona, afectando al tráfico local durante varias horas.