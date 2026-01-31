Un motorista de 50 años, herido en una colisión con un turismo en el barrio de Parquesol

Un motorista de 50 años resultó herido este sábado 31 de enero tras verse implicado en un accidente de tráfico con un turismo.

El suceso ha ocurrido a las 15:25 horas a la altura del número 32 de la calle Manuel Azaña en el barrio de Parquesol.

Como consecuencia del impacto, el motorista sufrió un golpe en la rodilla, por lo que fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia.

El centro de emergencias 112 dio aviso a la Policía Nacional y a una ambulancia del Sacyl, que se desplazaron hasta el lugar del accidente para atender al herido.

Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado del afectado ni sobre las causas del siniestro.