José Antonio (61), el hombre más mayor de la Policía Local en Valladolid: “He puesto por delante el servicio a mi familia”

José Antonio García García, el hombre más mayor y veterano de la Policía Local de Valladolid.

La Policía Municipal de Valladolid cumple, este año, ni más ni menos que 200 años. Un logro. Una efeméride que no habría sido posible sin el trabajo y el esfuerzo de personas como José Antonio García García.

Tiene 61 años y lleva 40 como policía local. Es el más mayor y el más veterano, en lo que a los hombres se refiere, y con permiso de Julia González, la superintendente jefa que suma, ni más ni menos, que 42 primaveras.

En la actualidad es inspector jefe en el Distrito 1. En la zona este de la ciudad que comprende barrios como Delicias o Pajarillos. Amante del bricolaje, del deporte, y de la cocina, que confiesa que le relaja.

EL ESPAÑOL de Castilla y León se cita con él para hacer mención a esta celebración de los 200 años y para conocer su historia tras cuatro décadas de brillante labor.

P.- ¿Quién es José Antonio? ¿Cómo se define?

R.- Me defino como una persona muy perfeccionista. Esto puede ser bueno o malo, a veces, porque me trae problemas. También me considero una persona fiel a la gente que me rodea.

P.- Nació en un conocido pueblo de Valladolid, si mis fuentes no fallan.

R.- No fallan. Nací en Traspinedo. Llegué a la capital cuando tenía seis años, con mis padres. Completé mis estudios en el Instituto Zorrilla, estuve dos años en el Ejército, en Villanubla, y salí al poco porque me presenté, a la vez, a las oposiciones de Policía Nacional, Agente de Aduanas y Policía Local. Aprobé esta última y aquí estamos 40 años después.

P.- ¿Qué quería ser de mayor cuando era pequeño?

R.- Ni lo pensé, ni tenía ninguna relación con la Policía. Empecé a querer ser policía al salir del colegio y entrar en el Ejército con unos 17 años.

P.- ¿Cómo fue su infancia?

R.- Éramos cuatro hermanos. Mi madre trabajaba en casa y mi padre en FASA. Era muy trasto. Recuerdo que me rompí la rodilla y la muñeca jugando al fútbol, pero fue una época de mi vida preciosa.

P.- ¿Cuándo entra a la Policía Municipal de Valladolid?

R.- En 1986, tras salir del Ejército. El temario era más asequible que hoy en día. Completé también las pruebas físicas y entré en el cuerpo de la Policía Local de Valladolid.

P.- ¿Tuvo que estudiar mucho?

R.- Recuerdo que estudié la oposición por mi cuenta y quedé en tercer lugar de las 13 plazas que se ofertaban. El primer examen fue un 24 de diciembre de 1985, por la mañana, en Nochebuena. Me dieron el aprobado en 1986, por Reyes. Entramos en la Academia, que se ubicaba en el cuartel de la Avenida de Burgos y me junté con gente que venía de Segovia, Venta de Baños y otros pueblos de Castilla y León.

José Antonio durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿Qué supuso para usted entrar en la Policía Local?

R.- Entré en 1986 y recuerdo que no estaba concienciado de que lo hacía para toda la vida. Fue por vocación. Por aquel entonces había una tasa de paro superior al 25% en España. Encontrar trabajo era muy difícil y yo lo tenía con apenas 20 años. Ganaba una estabilidad en la vida. También, con el paso de los años, te das cuenta de la suerte que tuve por aquel entonces, porque hay personas que se presentaron conmigo y aún no han encontrado un empleo estable tras tantos años.

P.- Es el hombre que más tiempo lleva en la Policía Local, con permiso de la superintendente Julia González, que lo es hablando de las mujeres.

R.- Julia entró a la Policía Municipal dos años antes que yo, en 1984. Fue la número uno de su promoción y abanderada mía. Ella lleva 42 años de servicio y yo 40. He estado en tráfico, he sido Policía de barrio y ascendí a oficial. Después a subinspector, en 2010 y hasta 2024, donde estaba en el turno de noche. Ahora soy inspector de la Comisaría del Distrito 1.

P.- ¿Muy sacrificados estos 40 años?

R.- Estuve muy poco con mis hijos durante su infancia. Mi mujer es una santa.

P.- También es el hombre más mayor de la Policía Municipal.

R.- Como hombre, en edad, sí. En veteranía también. Soy el más antiguo en la Policía Local, por edad y fecha de nacimiento.

José Antonio atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿Piensa en la jubilación?

R.- Me podía haber jubilado hace dos años. Cumplía los requisitos de los 37 años y seis meses para jubilarme con el cien por cien de la cuantía. No lo he hecho porque mi mujer trabaja y no me gusta estar solo en casa. (risas).

P.- ¿Cómo ha cambiado la Policía Municipal en estos 40 años que lleva usted?

R.- Ha cambiado mucho. Tanto la ciudad como la Policía Local. La ropa, el tráfico… pienso que todo ha cambiado a mejor. Se puede pedir más, pero antes vivíamos mucho peor.

P.- En los últimos meses ha habido reivindicaciones sindicales para pedir mejoras. ¿Cómo lo ha vivido?

R.- Pertenezco a un sindicato policial pero nunca he sido afiliado sindical. Me interesa mucho que todo lo que se consiga, vía sindicatos, sea a través de la negociación y con los trabajadores.

P.- ¿Se cobra bien dentro de la Policía Local?

R.- Entré en el año 1986 cobrando 80.000 pesetas, unos 500 euros ahora, y me empecé a comprar una casa. En la actualidad se cobra para vivir bien.

P.- ¿Cuánto gana usted en la actualidad?

R.- Se gana lo suficiente para vivir sin muchos lujos. Hay que tener en cuenta que estoy al cargo de la comisaría de un barrio entero, que atiendo llamadas las 24 horas y los 365 días del año y demás.

P.- ¿Cree que jugarse la vida no está pagado?

R.- Nunca piensas eso. La vida la puedes perder en un momento o en otro. Lo malo de este trabajo es que te puedes equivocar, con buena intención, y puedes llegar a perder el trabajo, ir a la cárcel, o quedar inhabilitado de por vida. Después de lo que tanto te ha costado.

P.- ¿Cuál ha sido la actuación que más recuerda?

R.- La ciudad de noche no tiene que ver con la de día. Es como vivir en otro municipio. No sabes lo que te vas a encontrar detrás de la puerta de un domicilio. Recuerdo especialmente la pandemia. Estaba de noche en un coche camuflado. La gente se juntaba para hacer fiestas clandestinas y demás y tenías que pararlo. Ahora se valora más el privilegio que tenemos de salir de casa.

P.- ¿Cómo ve el futuro de la Policía Municipal?

R.- Hemos avanzado en estos 200 años y creo que lo seguimos haciendo. Espero que en el futuro, la Policía Municipal siga creciendo.

P.- La Policía Municipal de Valladolid cumple 200 años… Todo un logro.

R.- Sí. Ojalá sigamos yendo a mejor. Estamos celebrando con orgullo esta efeméride. De los 200 años, en 40 he participado y estoy muy contento por ello.

P.- ¿Cree que la ciudadanía valora la labor que lleva a cabo la Policía Municipal de Valladolid?

R.- He puesto por delante el servicio a mi familia. Mi mujer y mis hijos han sufrido. Espero que esto la gente sepa valorarlo. Nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible para solucionar conflictos. Tenemos mucha responsabilidad y hay que estar muy bien preparados.

P.- Objetivo y deseo mirando al futuro.

R.- Quiero que la Policía Municipal siga progresando. Que se renueven vehículos, tener materiales acordes a los tiempos en los que vivimos. Espero poder seguir viendo crecer a la Policía Local de Valladolid. Debemos y podemos mejorar, más aún.