Agresión en Valladolid: un hombre con 53 antecedentes hiere gravemente a otro en el ojo y podría perderlo

La Policía Nacional detuvo en la tarde del pasado 28 de enero en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones ocurrido el día anterior en la vía pública.

Según informaron las autoridades, el 27 de enero, alrededor de las 19:40 horas, la víctima se encontraba pidiendo limosna frente a la iglesia y conversaba con otra persona cuando se le acercó un hombre, conocido de ambos por coincidir en el comedor social.

Tras una discusión motivada por la negativa de la víctima a darle dinero, el agresor le propinó un fuerte puñetazo en el ojo derecho, provocando una hemorragia abundante. Posteriormente, huyó del lugar.

Testigos alertaron a la Policía, que acudió de inmediato y solicitó asistencia sanitaria ante la gravedad de las lesiones. La víctima fue trasladada al Hospital Clínico Universitario, donde fue intervenido y recibió sutura en el ojo, que estuvo a punto de perder, y podría sufrir secuelas visuales.

Gracias a la descripción facilitada por los testigos y al conocimiento previo del agresor, los agentes pudieron identificar al presunto autor, que cuenta con 53 antecedentes por delitos contra la propiedad y contra las personas.

Tras difundir la información, una patrulla localizó al hombre en el Paseo Zorrilla y procedió a su detención.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción del atestado y, una vez finalizadas las diligencias, puesto a disposición judicial, que decretó su libertad. La víctima manifestó su intención de interponer la correspondiente denuncia.