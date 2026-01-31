Policía Nacional de Valladolid

Agresión en Valladolid: un hombre con 53 antecedentes hiere gravemente a otro en el ojo y podría perderlo

Tras una discusión motivada por la negativa de la víctima a darle dinero, el agresor le propinó un fuerte puñetazo en el ojo derecho, provocando una hemorragia abundante. Posteriormente, huyó del lugar.

La Policía Nacional detuvo en la tarde del pasado 28 de enero en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones ocurrido el día anterior en la vía pública.

Según informaron las autoridades, el 27 de enero, alrededor de las 19:40 horas, la víctima se encontraba pidiendo limosna frente a la iglesia y conversaba con otra persona cuando se le acercó un hombre, conocido de ambos por coincidir en el comedor social.

Tras una discusión motivada por la negativa de la víctima a darle dinero, el agresor le propinó un fuerte puñetazo en el ojo derecho, provocando una hemorragia abundante. Posteriormente, huyó del lugar.

Testigos alertaron a la Policía, que acudió de inmediato y solicitó asistencia sanitaria ante la gravedad de las lesiones. La víctima fue trasladada al Hospital Clínico Universitario, donde fue intervenido y recibió sutura en el ojo, que estuvo a punto de perder, y podría sufrir secuelas visuales.

Gracias a la descripción facilitada por los testigos y al conocimiento previo del agresor, los agentes pudieron identificar al presunto autor, que cuenta con 53 antecedentes por delitos contra la propiedad y contra las personas.

Tras difundir la información, una patrulla localizó al hombre en el Paseo Zorrilla y procedió a su detención.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción del atestado y, una vez finalizadas las diligencias, puesto a disposición judicial, que decretó su libertad. La víctima manifestó su intención de interponer la correspondiente denuncia.