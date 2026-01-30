Valladolid descubre el cartel para su Semana Santa 2026: símbolo de arte, fe y proyección internacional

El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid ha acogido hoy la presentación oficial del cartel anunciador de la Semana Santa de Valladolid 2026, una celebración declarada de Interés Turístico Internacional y referente cultural y religioso dentro y fuera de nuestras fronteras.

El acto ha estado presidido por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, acompañado por el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello; el autor del cartel, el pintor Augusto Ferrer-Dalmau; y el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, Miguel Vegas.

El cartel de 2026 es obra de Augusto Ferrer-Dalmau, uno de los grandes maestros de la pintura histórica contemporánea española, artista de reconocido prestigio internacional cuyas obras se han expuesto en museos y galerías de España y del extranjero. Afincado durante algunos años en Valladolid y profundo conocedor de su Semana Santa, Ferrer-Dalmau establece con este encargo un sólido vínculo entre el arte de primer nivel y una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad.

La obra anunciadora se centra en la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, conforme al turno rotatorio entre las veinte cofradías que integran la Junta. La imagen de la Virgen, junto a la majestuosa fachada de la iglesia de San Pablo, conforma una composición de gran fuerza simbólica que enlaza la devoción popular con la historia universal de Valladolid, en el año en que se conmemora el 475 aniversario de la Controversia de Valladolid.

Esta vez el glosador del cartel, José Antonio Lobato del Val, cofrade de Nuestra Señora de las Angustias, ha ofrecido la glosa titulada Rosa Mística, de profundo contenido teológico, literario y cofrade, subrayando la dimensión espiritual, cultural y social de la Semana Santa vallisoletana, entendida como manifestación de fe, catequesis pública y patrimonio vivo. Desde su condición de hermano de la cofradía protagonista, el glosador ha establecido una íntima vinculación entre el cartel, la iconografía mariana de las Angustias y la historia de la ciudad, reforzando el mensaje evangelizador y universal de la Semana de Pasión.

La presentación marca el inicio del camino hacia la Semana Santa de Valladolid 2026, proyectada una vez más como expresión artística, religiosa y cultural de alcance internacional.