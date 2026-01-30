300 usuarios de Valladolid sin luz: las lluvias inundan un centro de transformación y generan humo

Las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días han inundado el centro de transformación ‘Antigua’, en la mañana de este viernes, 30 de enero.

Por seguridad, y como han informado fuentes de Iberdrola, los técnicos de I-De de la distribuidora, han interrumpido el suministro en la instalación a las 14:39 horas para poder retirar el agua, con el apoyo de los bomberos.

En cuanto ha sido posible acceder con garantías, los equipos han trabajado en restablecer el suministro eléctrico a los 300 clientes afectados lo antes posible. Iberdrola añade que, a las 15:58 horas, todos los clientes recuperaban el servicio.

El humo observado en la instalación no se ha debido a ningún incendio, sino a la evaporación del agua fría al entrar en contacto con componentes eléctricos que están a alta temperatura, lo que genera ese efecto visual.

I-DE declaró la alerta en Castilla y León ante el temporal, activando un amplio despliegue de recursos humanos y técnicos para reforzar la vigilancia de la red, anticipar incidencias y garantizar una respuesta inmediata en caso de afecciones.

Este dispositivo sigue activo y permite actuar con mayor rapidez en situaciones como la actual.