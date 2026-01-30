"Algunos sobrepasan los 70 años y van sondados": denuncian el bloqueo a la prejubilación de 49 trabajadores de Auvasa

Los sindicatos que representan la mayoría en el Comité de Empresa de Auvasa (CSIF, CC.OO. y UGT) han dicho basta. Todos ellos se han plantado ante el bloqueo del gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, y contra la negativa del concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carneros, a recibirles para tratar la problemática de la prejubilación en la empresa, "un tema que lleva enquistado mucho tiempo".

En total, son 49 trabajadores afectados por este asunto, según un informe que la propia empresa trasladó a los sindicatos en julio de 2024. "Supone un grave perjuicio para la seguridad vial mantener en activo a conductores de hasta 64 años, así como el personal de talleres e inspección. Su estado físico y psicológico repercute en la seguridad y el mantenimiento de la flota", ha advertido el secretario general de la sección sindical de CC.OO. en Auvasa, Ángel Martín.

El responsable de CSIF en la empresa municipal, Alfonso García, incluso ha ido más allá y ha desvelado que "en algunos casos están sobrepasando los 70 años y yendo sondados, como hemos tenido algún compañero". "Es inaceptable que los trabajadores se deban arrastrar hasta su jubilación", ha precisado.

El representante de UGT en Auvasa, Javier del Pozo, no ha podido esconder su "sorpresa" ante esta situación de bloqueo y la negación de Gutiérrez Alberca y Carnero a reunirse con los sindicatos.

Esta situación la achacan a dos motivos. Por un lado, creen que se está utilizando como "rehenes" a los trabajadores que cumplen los requisitos para que se firme el convenio colectivo, en negociación desde hace 13 años, "en unas mejores condiciones para la empresa".

Y por otro apuntan al "coste económico". "Todo se reduce a dinero. Con la nueva modificación de la normativa de acceso a jubilación parcial, hay unos sobrecostes a nivel de cotizaciones para la empresa, tanto del relevado como el relevista y Auvasa entendemos que es a lo que se agarra", ha explicado Alfonso García.

En cualquier caso, Javier del Pozo ha incidido en que existe ya un acuerdo en el acta 107 para desarrollarlo y que además se ha consignado una partida presupuestaria en la última reunión del Consejo de Administración, por lo que entiende que los trabajadores "no pueden ser una moneda de cambio".

Esta situación afectaría actualmente a un 10% de la plantilla de más de 500 trabajadores. "Lo que veníamos demandando se cumplen todos los requisitos. Tenemos el estudio de la empresa, tenemos el presupuesto, tenemos la Ley de Seguridad Social que está activa, tenemos los compañeros con todos los años de cotización", ha precisado Ángel Martín.

De esta manera, cargan contra la entrega de "chapas de reconocimiento" a compañeros con hasta 49 años trabajando en la empresa y han reivindicado que "el verdadero reconocimiento es dejarles salir".

Asimismo, el representante de CSIF ha advertido de que si persiste esta negativa, se va a convocar una Asamblea General de Trabajadores para plantear "alguna medida de actuación".

Por último, el delegado de UGT ha resaltado que ellos plantearon un acuerdo extraestatutario, pero Auvasa argumentó que "no iba a firmar ninguno", a pesar de que se han rubricado "otros cinco por interés de la propia empresa".

Para Del Pozo toda esta situación "da pena" y ha calificado de "falta de respeto" a la negativa para ser recibidos por Carnero y Gutiérrez Alberca. "Ya en tiempos de León de la Riva nos reunieron en el Ayuntamiento cuando tuvimos problemas. Siempre ha estado abierto al diálogo con las partes. Esto que ha pasado ahora no ha pasado nunca", ha sentenciado.