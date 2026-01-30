Sergio Bezos (35) y su confesión en la brillante visita de Celtas Cortos a La Revuelta: “Solo repasar, por favor”

Sergio Bezos es un cómico y actor español que es conocido por su participación en el programa de La 1 de Televisión Española que dirige David Broncano y que lleva el nombre de La Revuelta.

Nació hace 35 años en Valladolid. En concreto un 2 de mayo de 1990. De familiares con origen en Villafrechós es licenciado en comunicación audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos y ha estudiado saxofón.

En la noche de este jueves, 29 de enero, Valladolid fue protagonista en el programa de Broncano y también Bezos. Celtas Cortos pasaban por el show televisivo para dejar una grata impresión entre los asistentes al público y, también, entre los televidentes.

Al grito de “¡Aúpa Pucela!” entró Celtas Cortos al plató. Broncano aseguraba que los vallisoletanos, con ‘Cifu’ a la cabeza, habían “estado de público el día anterior” por lo que “se aprovechó” para que fueran protagonistas.

Tras entregar varios regalos a Broncano, Sergio Bezos entró en acción en el programa.

“Nací en Valladolid. He sido muy fan de Celtas Cortos desde pequeño. Me regalaron un disco y me firmaron cuando era pequeño. Me lo dio mi tío Carlos. La cosa es que han pasado muchos años y se ha borrado. No sé si me podríais repasar la firma”, ha afirmado Bezos.

La primera portada del disco de Celtas Cortos que cumplieron con el deseo del cómico vallisoletano. “Solo repasar, por favor”, añadía el cómico, cuando le preguntaron si quería que se lo firmasen de nuevo.

“Devuélvemelo, David”, añadía.

Toca con Celtas Cortos

No acabaron ahí las sorpresas y es que, al final del programa, Jesús Cifuentes y los suyos cantaron su mítico ‘20 de abril’ ante el furor del público. Lo hicieron acompañados por Sergio Bezos al saxo.

Después de casi 3.000 conciertos a sus espaldas a lo largo de cuatro décadas de trayectoria, este 7 de febrero Celtas Cortos arrancan en Madrid una gira de 40º aniversario que culminará, como no podía ser de otro modo, en su Valladolid.