El PSOE denuncia “graves irregularidades” en el camión en el que murió el bombero Fernando Navarro

El Grupo Socialista en la Diputación de Valladolid ha asegurado, a través de un comunicado recogido por este periódico, que ha “conocido datos alarmantes” sobre el “estado en el que se encuentra el Servicio de Extinción de Incendios” de la provincia de Valladolid.

Todo, afirman, a raíz del trágico accidente del pasado 14 de enero de 2025, cuando falleció el conductor bombero Fernando Navarro, en un trágico suceso que conmocionó a Valladolid.

El portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Ferreira, ha realizado dos preguntas en el pleno que se ha celebrado en la mañana de este viernes, 30 de enero, en la institución provincial.

Ferreira ha afirmado que la Dirección Provincial del INSS emitió un informe el pasado 8 de octubre de 2025 en el que “se declaraba responsable como empresa a la Diputación de Valladolid” por “falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo” en el mencionado accidente mortal.

En dicho informe se señalaba que el vehículo siniestrado, de más de 20 años de edad y fabricado en 2002, no disponía de cinturones de seguridad en las plazas traseras. El propio Jefe Provincial que ejercía la jefatura el día del siniestro señaló además que le llamaba la atención que las bisagras de la puerta fueran ridículas "como las de un 600" por eso se abrió la puerta al caer el camión por ser muy pesada.

El portavoz socialista denuncia que "la Diputación no presentó alegaciones en el proceso y sólo recurrió en reclamación previa a la vía jurisdiccional señalando que el vehículo no estaba obligado a llevar cinturones traseros por su antigüedad y, lo que nos resulta más sorprendente, considerando que el camión de bomberos no es un instrumento de trabajo sino un medio de trasporte que está sometido a otra regulación".

Estos defectos se describen en el informe de la investigación del accidente realizado por la Junta de Castilla y León donde se puede leer literalmente: "se observa el estado de la puerta derecha...se aprecia la instalación de un cerrojo y la colocación de refuerzos caseros en la parte de las bisagras realizados con remaches y trozos de manguera".

"Es muy grave que la puerta del camión accidentado fuera asegurada con un cerrojo que bien podría estar en la puerta de un gallinero o una jaula" comenta Francisco Ferreira.

En dicho informe se manifiesta que "no se pueden poner medidas ad hoc para evitar que un accidente como este pueda repetirse" sin embargo señala que sí deberían haberse habilitado medios para mitigar la gravedad del mismo.

"El hecho de que el vehículo no disponga de sistemas de retención habilitados para todos sus posibles ocupantes hace que en el caso de que se produzca un vuelco, como así ha sido, el/los trabajador/es ocupante/s de la parte trasera corra/n el riesgo de salir despedidos de la cabina o quedar atrapado/s entre partes del equipo de trabajo y el suelo. Esta situación de riesgos ya había sido detectada en la evaluación de riesgos en 2022", ha añadido Ferreira.

En las acciones correctoras propuestas destacan “la revisión exhaustiva de la flota, procediendo a la instalación de sistemas de protección homologados, así como a la retirada de los vehículos de más de 20 años”.

El portavoz socialista ha sido tajante "No entendemos cómo, si estas deficiencias fueron detectadas en 2022 no se han puesto en marcha hasta 2025 después de una tragedia como esta" por ello, el portavoz preguntó al pleno "queremos saber por qué no se realizaron en 2022 las acciones preventivas pertinentes y, lo más importante si, a fecha de hoy, los camiones de los parques de bomberos de la Diputación tienen instalados los sistemas de retención habilitados para todos sus ocupantes".

Francisco Ferreira ha recordado que la Diputación “perdió una subvención de la Junta para la adquisición de medios y vehículos por valor de casi un millón de euros” para añadir que “esta subvención bien podría haber servido para modernizar la flota de vehículos de la Diputación”.

Sobre las horas extraordinarias

En la segunda de las preguntas el portavoz socialista ha pedido explicaciones por la causa del aumento del gasto en horas extras en el Servicio de Extinción de Incendios que “duplica el de 2024 y supera los dos millones de euros”.

Esta situación viene siendo denunciada por el Grupo Socialista desde que, en 2020, se rompió el convenio con el Ayuntamiento de Valladolid. Se ha paso de un coste de 6 millones a 11, "todo por un capricho", ha afirmado Ferreira.

"Se creó un parque de bomberos en 14 días en Arroyo de la Encomienda y a partir de ahí todo este descontrol en horas extras y de problemas en el servicio" critica Ferreira.

Los sindicatos llevan años denunciando el exceso de horas extras que, en el caso de algunos bomberos, superan las 600 horas anuales.

Por otro lado, han denunciado el hecho de que los equipos operativos están compuestos “por tres efectivos y no por cuatro”. Esto, según denuncian los socialistas, “no garantiza un equipo de seguridad”.

"Aquí nadie pone en duda la profesionalidad de nuestros bomberos, reconocidos y premiados por su trabajo, pero sí cuestionamos la seguridad en la que realizan su trabajo. Como ya pusimos de manifiesto, el Equipo de Gobierno del PP en la Diputación, no está a la altura de nuestros bomberos" concluye Francisco Ferreira.